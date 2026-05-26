La Fundació Dalí reivindica l'obra gràfica del mestre amb un cicle de conferències dedicat a 'La Divina Comèdia' de Dante
Sota el títol 'Rue Trajan', nom de la sala que es destina a exposicions rotatòries d’obra gràfica de l’artista, s'han programat dues xerrades de Juliette Murphy i Rossend Arqués
Rue Trajan és el nom de la sala del Teatre-Museu Dalí de Figueres que es destina a exposicions rotatòries d’obra gràfica de l’artista. Així la Fundació Gala-Dalí ha volgut titular també un nou cicle de conferències dedicat a La Divina Comèdia de Dante que no només vol reivindicar l’obra gràfica daliniana sinó també visibililitzar aquest espai, ubicat al tercer pis, potser menys conegut del museu i on, en aquests moments, s'hi exhibeix una exposició temporal dedicada a aquest llibre. En aquest sentit, el vincle entre Dalí i Dante s'ha de cercar ben lluny el 1949 quan, en vista de la commemoració del 700è aniversari del naixement de Dante, el govern italià va encarregar la il·lustració d’una nova edició de l’obra mestra del poeta a Salvador Dalí. L’artista va trigar nou anys a crear el centenar d’aquarel·les profusament acolorides, alhora clàssiques i contemporànies, que es publiquen per primera vegada l'any 1960, a França, per Joseph Forêt per a l'edició de luxe, i per Les Heures Claires per a l'edició popular. La il·lustració de l'obra coincideix amb l'època en què el pintor torna a Europa després del periple americà.
Les dues xerrades que integren el cicle Rue Trajan les impartiran, per una banda, l’especialista en obra gràfica de la Fundació Dalí, Juliette Murphy, aquest divendres 29 de maig, a un quart de vuit del vespre, i el catedràtic Rossend Arqués, l'11 de juny, a la mateixa hora, sota la cúpula del Teatre-Museu Dalí. Per poder assistir, cal reservar plaça a través d'aquest enllaç.
La conferència de la conservadora-restauradora de la Fundació, Juliette Murphy porta per títol El pa dels àngels: Dalí i Dante, i se centra en la gènesi i el significat de La Divina Comèdia il·lustrada per Salvador Dalí, aprofundint en els vincles personals i espirituals que uneixen l’artista amb l’obra de Dante Alighieri. La xerrada explorarà com Dalí s’identifica amb temes com l’exili, el retorn i l’amor idealitzat, tot reinterpretant-los des de la seva pròpia trajectòria vital i artística. El projecte s’emmarca dins el seu gir cap al classicisme i una nova visió de la fe, així com la voluntat d’innovar a partir de la tradició.
Per la seva part, Rossend Arqués oferirà una conferència titulada Dante i les dones: Francesca de Rímini en la Comèdia de Dante, el poema del desig, centrada en la recepció moderna de Dante Alighieri, posant el focus en la figura de Francesca de Rímini com a símbol del desig i gran protagonista de l’Infern V. La xerrada recorrerà les múltiples reinterpretacions del personatge entre els segles XIX i XX en àmbits com el teatre, l’òpera, la literatura, les arts visuals i el cinema. Així, s’explorarà com la modernitat ha llegit i reinventat la Divina Comèdia a través d’una de les seves figures més icòniques.
La sala Rue Trajan porta aquest nom en homenatge a la figura de Trajà (53-117 d.C.), emperador romà oriünd de la Bètica hispana, per qui Salvador Dalí sentia fascinació. Aquesta admiració va tenir els seus reflexos tant en l’obra com en el pensament de l’artista. La sala rep al visitant amb una escultura d’un esclau de Miquel Àngel dalinitzat, amb un de les icònics àtoms d’hidrogen i amb l’objecte que dona nom a l’espai.
