Música
Will Camós repassa el seu moment creatiu amb una actuació al Cafetó de Figueres
El cantautor empordanès actua aquest dissabte en un concert amb banda que combina temes propis, cançons inèdites i versions de grans referents del rock clàssic
El cantautor i músic Will Camós actua aquest dissabte 23 a les vuit del vespre a Figueres, al Cafetó, en el que serà una nova presentació en directe del seu projecte musical acompanyat amb banda. El concert arriba després d’una recent actuació a Santa Eugènia de Berga i servirà per consolidar el moment creatiu que viu l’artista, que combina temes propis ja publicats amb material inèdit i noves composicions encara no editades.
Referents del rock
A l’escenari, també hi haurà espai per a versions de grans referents del rock clàssic com Rolling Stones, Eagles, Fleetwood Mac o Lynyrd Skynyrd, que han influït clarament en el seu so, explica l’artista empordanès. Fa pocs mesos el músic publicava el nou senzill, What a Ride!, és una peça d’aire rock-americana inspirada en un llarg viatge vital per diferents continents i experiències internacionals. La cançó, amb un riff marcat de Telecaster i una tornada directa, parla de risc, aventura i memòria personal a través d’un diari de viatge convertit en música.
De l'Empordà al món
El tema ja es pot sentir a plataformes digitals i va acompanyat d’un videoclip rodat entre l’Alt Empordà i diverses ciutats del món com Nova York, El Caire, Las Vegas, Los Angeles, París o Sydney. Actualment, el músic es troba immers en la gravació del seu primer treball discogràfic, que alterna amb actuacions en format íntim i amb banda completa, en un moment especialment actiu de la seva trajectòria artística. El músic empordanès Guillem Camós, conegut artísticament com a Will Camós, va iniciar la seva carrera en solitari amb el llançament del senzill Ain’t Coming Home, un tema que combina rock clàssic, americana i country amb una sonoritat contemporània i personal. Després d’una trajectòria intensa amb la seva banda Will & The Dirties i anys d’experiència internacional entre Austràlia, els Estats Units i creuers musicals, Will Camós va debutar en solitari per explorar noves sonoritats i donar veu a vivències personals. Camós va finalitzar els seus estudis de música a Barcelona fa quatre anys, especialitzant-se en interpretació de guitarra.
Als divuit anys, el músic vilafantenc ja tenia al mercat el seu primer àlbum, debut en solitari Inside Me, gravat al seu propi estudi i amb la col·laboració d’un grup d’amics, una proposta que es disposava a trencar amb les normes i es movia des del metal fins al pop-rock, amb Camós com a autor de la música i de les lletres que han anat sorgint de l’interior, amb el temps. La seva aventura va començar quan va decidir deixar l’Empordà per a explorar nous horitzons musicals a Austràlia, on va participar com a músic en gravacions i gires per ciutats com Melbourne i Sydney, col·laborant amb artistes del panorama musical australià i a esdeveniments com el Texas Country Music Festival a Austràlia.
La seva trajectòria va fer un gir en arribar als Estats Units, on ara actua com a guitarrista principal del grup interpretant versions d’èxits inspirats en les llistes de cançons més importants de la popular revista Rolling Stone. «Ara estic tocant en un creuer per a tota l’Amèrica del Nord, l’Amèrica Central i l’Amèrica del Sud, i fem versions dels clàssics dels anys 50, 60, 70 , 80 i de tota la música americana, del folk, country, rock, blues amb una banda de músics americans i australians».
