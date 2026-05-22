Festa del Joguet
La Festa del Joguet torna diumenge a Figueres amb 45 expositors internacionals i un homenatge a Josep Maria Joan i Rosa
La plaça Catalunya acollirà els estands on es podran comprar, vendre o intercanviar joguines de col·lecció
Figueres celebrarà aquest diumenge la 32a Festa del Joguet amb la participació de 45 expositors de Catalunya, la resta de l'Estat i de països europeus com França, Holanda i Alemanya. La festa tindrà lloc a plaça Catalunya de 9 a 17 hores, en una cita consolidada per als amants del col·leccionisme i la cultura lúdica.
L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament de Figueres i el Museu del Joguet de Catalunya ofereix la possibilitat de conèixer, comprar, vendre i intercanviar joguines de col·lecció.
Entre les peces que s’hi podran trobar hi ha nines, trens, cotxes, titelles, trencaclosques, cromos, retallables, patinets, avions i còmics.
A més, durant tota la jornada també hi haurà un espai dedicat als jocs de rol, dinamitzat per Dystopian.
Homenatge a Josep Maria Joan i Rosa
Enguany, la festa té un caràcter especial amb l’homenatge a Josep Maria Joan i Rosa, fundador i ànima del Museu del Joguet de Catalunya, que va morir el juliol de l’any passat als 84 anys.
La seva figura protagonitza el cartell d’aquesta edició, que recupera una reproducció del pòster original de la primera Festa del Joguet de l’any 1994. Com a record commemoratiu, es repartiran 200 baldufes personalitzades amb el seu nom i el logotip de la celebració.
Paral·lelament, la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona proposa dues activitats gratuïtes. D’una banda, un taller per aprendre a jugar al joc de taula “Museus en Joc”, pensat per a participants a partir de 8 anys i que tindrà lloc d’11 a 13 hores. De l’altra, el taller “La impremta daurada”, una activitat d’estampació sobre roba amb tècniques tradicionals, adreçada a infants a partir de 6 anys i amb el mateix horari.
- La Guàrdia Urbana de Figueres tanca un establiment d'alimentació que generava queixes veïnals
- Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater
- Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós
- Assaig inèdit de repartiment de paqueteria: una línia de bus interurbà aprofita el maleter buit per a mercaderies
- Quan el vi també salva vides: La Vinyeta exporta al món la seva col·laboració amb la Fundació Mona
- La indignació d’un jove en veure la nòmina d’un enginyer el 1992: “Vivia amb gairebé tres vegades més renda a la mateixa ciutat”
- Èric Torres, fundador de l'Escoleta Cap de Creus: 'Vam néixer sense gaires aspiracions i ara som en vuit pobles de l'
- La Marca de l'Ham, un llegat històric entre Figueres i Vilatenim que demana protecció