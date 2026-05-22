Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Crim FigueresRegularització extraordinàriaOcupes EmpuriabravaMostra Vi i Fòrum GastronòmicSanció jugador barallaPlans cap de setmana
instagramlinkedin

Art

Esther Escudero, Abraham Ortiz i Jordi Bronsoms exploren el paper de la creativitat en una exposició a Roses

La inauguració té lloc aquest divendres 22 de maig a Ca l'Anita i es podrà admirar fins al 21 de juny

Tres artistes rosincs i tres maneres d'entendre la creativitat.

Tres artistes rosincs i tres maneres d'entendre la creativitat. / Ajuntament de Roses

Redacció

Redacció

Roses

Sota el títol El paper de la creativitat, la dissenyadora d’interiors Esther Escudero, el pintor Abraham Ortiz i el dibuixant Jordi Bronsoms presenten, aquest divendres 22 de maig, a les set de la tarda, a Ca l’Anita, a Roses, una selecció d’obres que exploren el paper com a eina d’expressió, experimentació i llenguatge artístic. L’exposició, que forma part del cicle Mirades Pròpies comissariat per l'historiador de l'art Toni Martínez, vol donar l’oportunitat a l’espectador de participar de la pàgina en blanc, amb la idea clara que la creativitat no surt mai del no-res.

Esther Escudero és dissenyadora d’interiors i al llarg dels anys ha deixat de dissenyar espais per donar forma a idees, estampats i productes. L'artista s’inspira en el mar Mediterrani, la natura i la maternitat i amb cada disseny, comparteix el seu viatge creatiu. En el cas d'Abraham Ortiz, la pintura és una via de comunicació on expressa allò que no poden mostrar les paraules i que li permet copsar tot allò que no hi és mentre descriu un paisatge, una habitació, un núvol… Pinta i escriu per guanyar els monstres i amb el desig que el seu relat visual i líric aporti més blanc, més blau, més verd… al planeta en el moment difícil que travessa la humanitat. Tanca el tercert, Jordi Bronsoms, dibuixant a qui li apassiona la línia clara i la trama neta, però també hi ha un amor incommensurable al procés d’escriptura automàtica que li porta a gaudir del gargot més espontani. La seva obra al llarg dels anys ha estat una lluita constant entre una forma i l’altra depenent de l’estat d’ànim, utilitzant moltes tècniques, però sempre amb la tinta com a mitjà ineludible.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guàrdia Urbana de Figueres tanca un establiment d'alimentació que generava queixes veïnals
  2. Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater
  3. Assaig inèdit de repartiment de paqueteria: una línia de bus interurbà aprofita el maleter buit per a mercaderies
  4. Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós
  5. La indignació d’un jove en veure la nòmina d’un enginyer el 1992: “Vivia amb gairebé tres vegades més renda a la mateixa ciutat”
  6. Quan el vi també salva vides: La Vinyeta exporta al món la seva col·laboració amb la Fundació Mona
  7. Èric Torres, fundador de l'Escoleta Cap de Creus: 'Vam néixer sense gaires aspiracions i ara som en vuit pobles de l'
  8. Adrià Geli, entrenador personal: 'Aquestes són les cinc claus per perdre pes abans de l'estiu

Will Camós repassa el seu moment creatiu amb una actuació al Cafetó de Figueres

Will Camós repassa el seu moment creatiu amb una actuació al Cafetó de Figueres

Esther Escudero, Abraham Ortiz i Jordi Bronsoms exploren el paper de la creativitat en una exposició a Roses

Esther Escudero, Abraham Ortiz i Jordi Bronsoms exploren el paper de la creativitat en una exposició a Roses

Guardiola confirma que deixa el Manchester City després de 10 anys: "No em preguntin per què me’n vaig. Sé que és el meu moment. Res és etern"

Guardiola confirma que deixa el Manchester City després de 10 anys: "No em preguntin per què me’n vaig. Sé que és el meu moment. Res és etern"

Laporta: "Florentino utilitza Negreira com a cortina de fum perquè fa dos anys que no guanyen res"

Laporta: "Florentino utilitza Negreira com a cortina de fum perquè fa dos anys que no guanyen res"

El Govern rep 549.506 peticions de regularització i dona permisos provisionals a 91.505 sol·licitants en els primers 35 dies

El Govern rep 549.506 peticions de regularització i dona permisos provisionals a 91.505 sol·licitants en els primers 35 dies

L'Escala acollirà el Campionat d'Europa de classe Moth el pròxim mes de juny

L'Escala acollirà el Campionat d'Europa de classe Moth el pròxim mes de juny

El Vall d’Hebron identifica nou persones amb dermatofilsi, una infecció cutània fins ara associada a animals

El Vall d’Hebron identifica nou persones amb dermatofilsi, una infecció cutània fins ara associada a animals
Tracking Pixel Contents