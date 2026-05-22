Art
Esther Escudero, Abraham Ortiz i Jordi Bronsoms exploren el paper de la creativitat en una exposició a Roses
La inauguració té lloc aquest divendres 22 de maig a Ca l'Anita i es podrà admirar fins al 21 de juny
Sota el títol El paper de la creativitat, la dissenyadora d’interiors Esther Escudero, el pintor Abraham Ortiz i el dibuixant Jordi Bronsoms presenten, aquest divendres 22 de maig, a les set de la tarda, a Ca l’Anita, a Roses, una selecció d’obres que exploren el paper com a eina d’expressió, experimentació i llenguatge artístic. L’exposició, que forma part del cicle Mirades Pròpies comissariat per l'historiador de l'art Toni Martínez, vol donar l’oportunitat a l’espectador de participar de la pàgina en blanc, amb la idea clara que la creativitat no surt mai del no-res.
Esther Escudero és dissenyadora d’interiors i al llarg dels anys ha deixat de dissenyar espais per donar forma a idees, estampats i productes. L'artista s’inspira en el mar Mediterrani, la natura i la maternitat i amb cada disseny, comparteix el seu viatge creatiu. En el cas d'Abraham Ortiz, la pintura és una via de comunicació on expressa allò que no poden mostrar les paraules i que li permet copsar tot allò que no hi és mentre descriu un paisatge, una habitació, un núvol… Pinta i escriu per guanyar els monstres i amb el desig que el seu relat visual i líric aporti més blanc, més blau, més verd… al planeta en el moment difícil que travessa la humanitat. Tanca el tercert, Jordi Bronsoms, dibuixant a qui li apassiona la línia clara i la trama neta, però també hi ha un amor incommensurable al procés d’escriptura automàtica que li porta a gaudir del gargot més espontani. La seva obra al llarg dels anys ha estat una lluita constant entre una forma i l’altra depenent de l’estat d’ànim, utilitzant moltes tècniques, però sempre amb la tinta com a mitjà ineludible.
