Literatura
Carlota Gurt, Agnès Marquès, Melcior Comas, Màrius Serra i Ada Klein Fortuny, entre els autors convidats del 16è cicle Punt de Lectura d'Agullana
El programa literari, que es farà del 3 de juliol al 28 d'agost entre els jardins de la Societat i l'Estrada, es completa amb l'assistència de Montse Virgili, Coia Valls i Pere Francesc Rom
Carlota Gurt, guanyadora del Premi Llibres Anagrama de Novel·la pel llibre Els erms, ha estat l'escollida per obrir el divendres 3 de juliol el 16è cicle Punt de Lectura d'Agullana, una de les cites literàries ineludibles de l'estiu a les comarques gironines. Pels jardins de la Societat la Concòrdia, escenari privilegiat del cicle, també passaran autors i autores de la talla de Melcior Comas, Montse Virgili, Coia Valls, Ada Klein Fortuny, Pere Francesc Rom, Màrius Serra i Agnès Marques. Tots ells compartiran taula amb l'historiador de l'art i coordinador del cicle, Enric Tubert, amb qui conversaran de l'últim llibre que han publicat i pel qual han estat convidats, però també del mateix fet d'escriure. Algun d'ells són repetidors i per partida triple, com és el cas de Màrius Serra qui ja va visitar el cicle presentant La dona més pintada, l'any 2023, i L'home del sac, el 2011.
Així, Carlota Gurt obre el cicle el 3 de juliol amb Els erms, una novel·la que ha rebut l'elogi de crítica i públic i en la qual barreja fúria i tendresa. La segona sessió serà el 10 de juliol, i el convidat serà Melcior Comes, autor mallorquí qui parlarà del seu últim llibre, L’home que va vendre el món, protagonitzat per en Simó Diarte, un expert en comunicació i publicitat i situada en una Barcelona de tints venecians. Montse Virgili serà la següent autora convidada, el 17 de juliol, que passarà per Agullana per parlar de la seva novel·la, Els moixons protagonitzada per un estol de dones que tenen en comú el fet de no voler rendir-se, de negar-se a viure engabiades. El 24 de juliol, Coia Valls, presentarà la seva novel·la El somni de Gaudí, una obra que li permet al lector recórrer un segle de la història de Barcelona a través de la construcció del temple de la Sagrada Família. El juliol el tancarà, el dia 31, la debutant Ada Klein Fortuny, qui presentarà la seva primera novel·la Lisa Cohen, una obra que ens parla d’amors i desamors i de tot un seguit de tries i renuncies que fan que siguem qui som.
El mes d'agost no abaixa el llistó i l'obre un altre debutant, Pere Francesc Rom, amb la seva primera novel·la, No oblidis el teu nom, un relat en el qual la música té un paper central i que parla del poder de l’art, de la influència dels famosos, de les segones oportunitats. La cita serà, en concret, el 7 d'agost. La setmana següent, el divendres 21 d'agost, serà un vell conegut d'Agullana qui trepitjarà els jardins de la Societat, Marius Serra, amb El mal entès, una tragicomèdia tendra i punyent que eleva el malentès a l'única certesa de la vida contemporània. Tancarà el cicle Punt de Lectura el 28 d'agost, la periodista Agnès Marquès, parlant de la seva novel·la La segona vida de Ginebra Vern, guardonada amb el premi Ramon Llull. Marquès també havia visitat el cicle anteriorment. En aquesta ocasió, però la sessió es farà, com és costum, a la plaça Major del veïnat de l’Estrada, coincidint amb la festa major. Val a dir que totes les trobades del mes de juliol tindran lloc a dos quarts de vuit del vespre mentre que les d'agost l'horari s'avançarà fins a les set de la tarda.
El cicle Punt de Lectura és un programa de xerrades sobre literatura contemporània que, a poc a poc, ha anat fent-se un lloc dins el calendari literari català, cosa que es tradueix amb un públic fidel i cada vegada més nombrós. De fet, des del 2011 han desfilat per Agullana setanta-quatre autors i autores de la talla de Carme Riera, Eva Baltasar, Maria Climent, Quim Español, Laura Gost o Vicenç Pagès Jordà, entre altres. La selecció dels autors i autores convidats la marca Enric Tubert a partir d'uns criteris clars, entre els quals destaquen que "tots els escollits hagin publicat una novel·la el darrer any; que algunes hagin rebut algun premi; que algun dels escollits sigui debutant com a novel·lista" i, molt important, "que es contempli la paritat de gènere". També té molt en compte que hagin estat publicades per diferents grups editorials, que hi hagi un ventall ample en la procedència geogràfica dels autors escollits i que algun d'ells vingui de fora del Principat i que compaginin la feina de narrador amb alguna altra activitat com les arts plàstiques, la docència, el periodisme, la poesia, el teatre, l’arquitectura, la ciència o la medicina.
