Sopa de Cabra dona el tret de sortida a la gira dels 40 anys
La banda gironina ofereix un doble concert, aquest divendres i dissabte, a Razzmatazz
ACN
Sopa de Cabra inicia la seva gira per celebrar els seus primers quaranta anys d’història amb dos concerts, divendres i dissabte, a Razzmatazz, amb totes les entrades venudes des de fa mesos.
La sala barcelonina és un dels escenaris icònics pels de Girona i els seus seguidors, ja que va acollir la gravació del 'Ben endins', el 1993, i el concert de comiat del 2001. El repertori dels concerts d’aquesta gira inclourà la majoria de clàssics com 'Camins', 'Podré tornar enrere', 'Sota una estrella', 'El far del sud', 'L’Empordà', 'Els teus somnis' o 'Si et va bé'. A cada concert de la gira, però, inclouran dos temes de la seva extensa discografia que només s’interpretaran en aquella actuació per convertir la vetllada en única.
Sopa de Cabra també passarà per Sant Feliu de Pallerols, el Festival Observa de Sabadell, el Festival Paupaterres de Tàrrega, el Festival Camins de Manresa, el Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, el Festival Mar d'Estiu de Santa Susanna, Camps a Mallorca, el Festival Portalblau a l'Escala, el Festival Terramar a Sitges i al Tarraco Arena de Tarragona.
El grup va néixer a la meitat dels anys vuitanta al Barri Vell de Girona, format per Gerard Quintana, Josep Thió, Joan Cardona, Pep Bosch, i Francesc 'Cuco' Lisicic. Al llarg de la seva carrera, el grup ha enregistrat divuit treballs, entre discos d’estudi i gravacions en directe, entre elles el 'Ben endins' amb més de 130.000 còpies.
