Art
Figueres i la UdG reactiven vint anys després la Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis
D'entrada, l’acord impulsa noves activitats al Museu de l’Empordà i reforça el projecte per convertir la ciutat en un pol universitari, cultural i de coneixement
L’Ajuntament de Figueres i la Universitat de Girona han reactivat, vint anys després, l’acord de col·laboració per impulsar la Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis. La iniciativa vol promoure un espai de reflexió, debat i recerca sobre l’art i el pensament contemporani des d’una perspectiva crítica i interdisciplinària. L’acord s’ha formalitzat aquest divendres al Museu de l’Empordà amb la presència de l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, i el rector de la UdG, Josep Calbó. També hi han assistit el director del Museu de l’Empordà, Eduard Bech; la directora de la càtedra, Maria Lluïsa Faxedas, i la regidora de Cultura i Patrimoni, Mariona Seguranyes.
La recuperació d’aquesta col·laboració s’emmarca en el projecte municipal per convertir Figueres en ciutat universitària i reforçar el vincle de la ciutat amb el coneixement, la cultura i la formació superior. L’Ajuntament ja havia estat el primer patró de la càtedra quan es va fundar, l’any 1998, i en va formar part fins al 2006.
L’alcalde, Jordi Masquef, ha assenyalat aquest com un dia important per Figueres perquè "recuperem una eina de pensament, debat i projecció cultural" i ha remarcat que la iniciativa reforça el camí del projecte universitari que la ciutat vol impulsar. Per la seva banda, el rector de la UdG, Josep Calbó, ha subratllat la voluntat de la universitat d’impulsar projectes amb impacte cultural i social al territori.
Primera activitat al Museu de l’Empordà
Una de les primeres activitats de la càtedra a Figueres serà el dimecres 10 de juny, a les 19 hores, al Museu de l’Empordà, amb la conferència Intervenciones feministas en la historia del arte", a càrrec de Patricia Mayayo, catedràtica d’Història de l’Art de la Universidad Autónoma de Madrid. Mayayo és una de les veus més destacades de l’Estat en els estudis d’història de l’art amb perspectiva feminista i també en l’anàlisi de l’art contemporani a Espanya. Ha publicat extensament sobre aquests àmbits i ha comissariat diverses exposicions.
Còmic, performance i artistes gironins
La programació de la Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis també preveu, de cara a la tardor, una jornada d’estudis vinculada a l’exposició del Museu de l’Empordà D’Empúries a Spiderman. Narratives gràfiques a la perifèria. La trobada convidarà diversos especialistes a reflexionar sobre l’actualitat del còmic com a llenguatge visual i artístic.
De cara l'any vinent, es preparen dos seminaris més. Un estarà dedicat a la història i l’actualitat de la performance, vinculat a la programació del Museu de l’Empordà, i l’altre servirà per commemorar el centenari del naixement d’alguns dels artistes més importants del segle XX a les comarques gironines.
A més, properament es publicarà el llibre El cor de la mirada. Sobre Àngel Jové, que recull escrits de l’autora italiana Maria Pertile sobre l’obra d’aquest artista català, molt vinculat a la història de la càtedra.
Una càtedra nascuda el 1998
La Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis va ser una de les primeres càtedres de la UdG, fundada l’any 1998. El seu objectiu és difondre l’art, el coneixement i la cultura contemporània, i generar espais de debat sobre les pràctiques artístiques actuals i les seves connexions amb la filosofia, el pensament i la societat.
La càtedra vol acostar aquests debats tant a l’estudiantat de la Universitat de Girona com a la ciutadania de les comarques gironines. Al llarg dels anys ha organitzat conferències, jornades, seminaris, debats i publicacions amb la participació de personalitats de relleu en l’àmbit nacional i internacional.
Actualment, la càtedra és dirigida per Maria Lluïsa Faxedas, professora d’Història de l’Art Contemporani a la UdG i coordinadora del Grau en Història de l’Art. Faxedas ha pres el relleu de Maria Josep Balsach, fundadora de la càtedra, que n’és directora emèrita i membre del Consell assessor.
Figueres mira cap a la universitat
La reactivació de la càtedra s’afegeix a altres iniciatives amb què l’Ajuntament vol avançar en l’objectiu de fer de Figueres una ciutat universitària. El consistori treballa per retenir i atraure talent jove a través del Comissionat del Talent, la Formació Professional i Universitària.
En aquesta línia, enguany ja s’havia anunciat la creació de la Càtedra Envelliment i Salut, impulsada amb la Fundació Salut Empordà i també amb la Universitat de Girona. Amb la recuperació de la Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis, Figueres reforça el seu paper com a espai de coneixement, cultura i debat al territori.
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
- Rieju comença la construcció de la seva nova fàbrica a Vilamalla, prevista per al 2028
- Terra Remota: 20 anyades del prestigiós celler que van crear a l'Empordà un notari i una directora de casinos
- Recopilar l’historial mèdic de la població per estudiar com es comporten aquells que desenvolupen alzheimer: el futur predictor de la malaltia
- Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar