Reconeixements
L'hel·lenista Eusebi Ayensa, reconegut amb el premi Personatge de l'Any per l'Associació Amics del Castell de Sant Ferran de Figueres
La festa social del solstici d'estiu, que se celebra el dijous 18 de juny, servirà de marc per al lliurament del guardó
L’Associació Amics del Castell de Sant Ferran ha guardonat l'hel·lenista figuerenc Eusebi Ayensa Prat (1957) amb el premi Personatge de l'Any, un guardó que rebrà, de mans de l'historiador Fernando Aísa, el proper dijous 18 de juny, a les set de la tarda, en el curs de la festa social del solstici d'estiu a la sala Marquès de la Mina del mateix Castell de Sant Ferran, a Figueres. El mateix Aísa serà l'encarregat de presentar Eusebi Ayensa amb qui està previst que mantingui una conversa oberta també amb el públic assistent. En acabar l’acte, els Amics del Castell oferiran un piscolabis per brindar tots plegats pel premiat i saludar el proper solstici d’estiu. Per assistir-hi cal inscriure's prèviament enviant un correu o omplint el formulari que trobaran al web de l'entitat.
Eusebi Ayensa, qui recentment ha obtingut el Premi Nacional de Traducció d’Obra de Literatura Grega a una llengua estrangera 2025 per l’edició crítica de tota la poesia de Konstandinos Petru Kavafis, és llicenciat en Filologia clàssica i Doctor en Filologia romànica per la Universitat de Barcelona. També és Membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, de l’Acadèmia d’Atenes i de l’Associació d’escriptors grecs. Eusebi Ayensa, que actualment dirigeix el Centre d'Aprenentatge d’Empúries, dependent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, presideix l'Associació Cultural Hispanohel·lènica des del març del 2016.
Eusebi Ayensa és la setena persona que els Amics del Castell de Sant Ferran reconeixen amb el premi Personatge de l'Any. L'han precedit el periodista Santi Coll (2018), la historiadora de l'art, Mariona Seguranyes (2019); l'artista i actual sots-presidenta de l'associació, Lola Ventós (2020); l'exalcalde de Figueres, traspassat recentment, Marià Lorca (2021); el xef i ànima del Motel Empordà, Jaume Subirós (2023) i la periodista, Anna Teixidor (2024)
L’Associació d’Amics del Castell de Sant Ferran compta, entre els seus objectius fundacionals, la promoció del monument i el seu apropament a la ciutadania de Figueres i la seva zona d’inﬂuència. L'entitat ha organitzat, al llarg dels seus 30 anys d’existència, tota mena d’activitats culturals com exposicions, conferències, debats i jornades universitàries d’investigació que han posat en relleu aquest patrimoni excepcional que és el Castell de Figueres.
