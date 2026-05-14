Museus
La Fundació Gala-Dalí tanca el 2025 amb uns resultats positius de 7,18 milions d'euros
La institució cultural va generar més de 19 milions d'euros d'ingressos, principalment per la venda d'entrades, i va destinar 2,2 milions a noves adquisicions d'obres
El Triangle Dalinià va atraure menys públic que l'any anterior passant del milió de visitants del 2024 a les 945.944 persones
La Fundació Gala-Dalí de Figueres va ser capaç de sostenir el múscul i tancar l'exercici del 2025 amb uns resultats positius, principalment, en l'aspecte econòmic, ja que la institució va aconseguir uns excedents de més de 7 milions d'euros, en concret, 7.180.000 euros. En contrapartida, el Triangle Dalinià no va poder mantenir el milió de visitants del 2024, any del mig segle d'història, ni les xifres del 2023, baixant lleument fins a les 945.944 persones. Cal destacar els més de 19 milions d’euros d’ingressos totals generats principalment per la venda d’entrades (en un 71%), marxandatge (en un 16%) o drets (en un 9%), així com haver destinat 2,2 milions a noves adquisicions d’obres d’art. D'altra banda, el Teatre-Museu Dalí, a Figueres, continua essent l'estrella de la corona atraient 710.297 visitants. Li segueix la casa-museu de Portlligat, a Cadaqués, amb 165.218 visitants i tanca el castell de Púbol, a la Pera, amb 70.429 visitants. Tot i el lleu descens, una enquesta feta a 17.448 visitants posa en evidència l'alt grau de satisfacció del públic dalinià. Així, al Teatre-Museu, el 57,62% li dona la màxima puntuació i el 28,57% li dona un 4. Aquestes xifres se sobrepassen tant a Púbol, amb un 66,29% de visitants donant-li la màxima puntuació, com a Portlligat en què un 74,96% li atorga l'excel·lència.
Totes aquestes dades s'han fet públiques, aquest dijous al matí al Círculo Ecuestre de Barcelona, durant una trobada del president de la institució, Jordi Mercader, amb els mitjans de comunicació, Mercader ha revisat un exercici marcat per la consolidació del model museístic, el reforç de la seva projecció internacional i l’impuls de projectes estratègics en els àmbits de la recerca, la digitalització i l’experiència de públics. A més, durant l'acte, al qual també han assistit el director general, Fèlix Roca, la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, i la secretària general, Isabella Kleinjung, el president ha assegurat que "el darrer exercici confirma el full de ruta de la Fundació Dalí alhora que s’emprenen noves iniciatives que constitueixen una ampliació significativa del perímetre d’actuació de la institució".
Al llarg de la trobada, Jordi Mercader ha fet incís en els principals projectes endegats per la Fundació Gala-Dalí, així com els que tenen previst posar en marxa. Entre aquests destaquen el projecte arquitectònic de la Casa Giralt Ventolà; adquisició d’obra; l'exposició Dalí i la moda aquesta tardor a Milà; el projecte de digitalització; la Platform Dalí; un programa de beques 2026; el projecte Tàndem amb la Pedrera en coordinació amb el Servei Educatiu i el segon número de la revista de pensament Dalí News.
