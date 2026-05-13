Música
El trio empordanès Xiprer debuta amb un disc sobre la gentrificació i la crisi de l'habitatge
'Perenne i per sempre' és el nou projecte dels músics Enric Mont, Iñigo Sáenz i Nil Bribian
Alba Carmona
Xiprer, un trio empordanès nascut a principis del 2024, publica aquest divendres el seu primer disc, Perenne i per sempre, un treball travessat per la mirada combativa a tot allò que no funciona en la nostra societat. El nou projecte dels músics Enric Mont (Medusa Box, Lecocq), Iñigo Sáenz (Backwards) i Nil Bribian (Medusa Box) es va estrenar l’any passat amb Ciclista!, una cançó que criticava la gentrificació de Girona, amb turistes que arriben de tot el món per «conquerir turons a cop de pedal», i després va publicar dos singles més, Deutes i Pena. Ara presenta onze cançons en la mateixa línia, abordant temes d’actualitat com la crisi de l’habitatge i l’explotació laboral, i d’altres, no tan evidents, però que són igualment símptoma dels temps que corren, com la manca de respecte cap a la gent gran o el divertiment ràpid.
Perenne i per sempre s’ha gravat a l’estudi de Cala Vento, Casa Linda, amb Aleix Turon, Jordi Mora i Joan Delgado. L’ha mesclat Aleix Turon, amb l’excepció de Ciclista! i Pena, que les ha mesclat Jordi Mora. Finalment, el màster l’ha fet Víctor García.
