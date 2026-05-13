Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Motxilla amagada a l’EmpordàVideovigilància FigueresCiclistes altempordanesos podi internacionalReliquies Sant Pere de Rodes
instagramlinkedin

Música

El trio empordanès Xiprer debuta amb un disc sobre la gentrificació i la crisi de l'habitatge

'Perenne i per sempre' és el nou projecte dels músics Enric Mont, Iñigo Sáenz i Nil Bribian

Xiprer, en una imatge promocional.

Xiprer, en una imatge promocional. / DdG

Alba Carmona

Girona

Xiprer, un trio empordanès nascut a principis del 2024, publica aquest divendres el seu primer disc, Perenne i per sempre, un treball travessat per la mirada combativa a tot allò que no funciona en la nostra societat. El nou projecte dels músics Enric Mont (Medusa Box, Lecocq), Iñigo Sáenz (Backwards) i Nil Bribian (Medusa Box) es va estrenar l’any passat amb Ciclista!, una cançó que criticava la gentrificació de Girona, amb turistes que arriben de tot el món per «conquerir turons a cop de pedal», i després va publicar dos singles més, Deutes i Pena. Ara presenta onze cançons en la mateixa línia, abordant temes d’actualitat com la crisi de l’habitatge i l’explotació laboral, i d’altres, no tan evidents, però que són igualment símptoma dels temps que corren, com la manca de respecte cap a la gent gran o el divertiment ràpid.

Perenne i per sempre s’ha gravat a l’estudi de Cala Vento, Casa Linda, amb Aleix Turon, Jordi Mora i Joan Delgado. L’ha mesclat Aleix Turon, amb l’excepció de Ciclista! i Pena, que les ha mesclat Jordi Mora. Finalment, el màster l’ha fet Víctor García.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
  2. La Seguretat Social reconeix als jubilats el cobrament de 36 euros al mes per cada fill
  3. A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
  4. Mor Josep Company, el fundador de Finques Company que va veure néixer el turisme modern a la Costa Brava
  5. VÍDEO | El partit de play-off entre el Borrassà i el Vilamalla acaba amb una baralla a les graderies
  6. L'estudiant de 92 anys que escriu una tesi doctoral sobre art a mà: 'Li dedico sis hores diàries
  7. Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
  8. Cristina Bech, regidora de Castelló: 'No estaré a la llista de Junts, ni em tornaré a presentar el 2027

VÍDEO | Rieju comença la construcció de la seva nova fàbrica a Vilamalla, prevista per al 2028

El pacient espanyol contagiat d’hantavirus rep oxigenoteràpia: "Continua amb símptomes però està estabilitzat"

El pacient espanyol contagiat d’hantavirus rep oxigenoteràpia: "Continua amb símptomes però està estabilitzat"

Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar

Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar

Foment de la Sardana denuncia una "guerra" pels cartells als establiments de Figueres

Foment de la Sardana denuncia una "guerra" pels cartells als establiments de Figueres

Un assassinat al Camí de Santiago obre la nova temporada de Carles Porta a Movistar Plus+

Un assassinat al Camí de Santiago obre la nova temporada de Carles Porta a Movistar Plus+

Rieju comença la construcció de la seva nova fàbrica a Vilamalla, prevista per al 2028

Rieju comença la construcció de la seva nova fàbrica a Vilamalla, prevista per al 2028

El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen

El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
Tracking Pixel Contents