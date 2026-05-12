Art
El Teatre-Museu Dalí de Figueres se suma a la Nit dels Museus amb tres activitats gratuïtes
La proposta es fa aquest dissabte 16 de maig a partir de les sis de la tarda quan el museu figuerenc reobrirà portes amb aforament limitat
El Teatre-Museu Dalí de Figueres se suma a la Nit dels Museus que se celebra aquest dissabte 16 de maig. Així, si durant el dia el museu obrirà en les condicions habituals, a partir de les sis de la tarda reobrirà portes oferint, però, tres activitats gratuïtes amb aforament limitat. D’una banda es podran visitar lliurement 'Les Il·lusions Òptiques de Salvador Dalí' a la Sala de les Lògies i, per altra, es podrà participar en dues visites amb la tècnica de Visible Thinking per observar en deteniment dues obres del museu figuerenc de grans dimensions. Es tracta del teló 'El Laberint' situat sota la cúpula del museu i l’espectacular sostre pintat al Palau del Vent, ubicat al Saló Noble. Per poder assistir-hi, cal reservar les entrades gratuïtes en aquest enllaç.
Les il·lusions òptiques de Salvador Dalí es va inaugurar el passat mes de març reuneix onze obres amb les quals Salvador Dalí va experimentar amb tècniques que generen il·lusions òptiques. És el cas de l’estereoscòpia, l’anàglif, l’holografia i la doble imatge. La mostra posa de manifest la voluntat de l'artista d'explorar noves formes de representació a partir dels avenços científics i tecnològics, amb la voluntat de qüestionar la percepció de la realitat. Il·lustra un període clau de la trajectòria de l’empordanès, especialment intens als anys setanta, coincidint amb la creació del museu. Es podrà accedir a l’espai en passis a les 18 hores, les 18:15 hores, les 18:30 hores i les 19:15 hores. L’aforament és de 25 persones per passi.
Observar amb calma i curiositat
Així mateix, el Teatre-Museu Dalí també proposa dues experiències que conviden a observar amb calma i curiositat més enllà del que es veu a primera vista. És una aproximació dinàmica i participativa a dues de les obres més emblemàtiques del Teatre-Museu Dalí: el Palau del Vent i El Laberint. En aquest cas, és una activitat pensada perquè el públic descobreixi els símbols, els detalls amagats i les sensacions que desperten aquestes peces. Al llarg de la visita, l’obra esdevé un espai de conversa i descoberta compartida, cada mirada aporta matisos i cada interpretació amplia el relat.
