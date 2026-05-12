Públic i participants refermen el festival de creació Present de Castelló d'Empúries
Malgrat la pluja i els canvis d’emplaçament, la segona edició d’aquesta iniciativa cultural va funcionar i va deixar molt bones sensacions
Malgrat les incerteses que els va imposar el temps inestable i la necessària obligació de reubicar «per salvar» els espectacles de vespre al convent de Sant Agustí, els responsables de la segona edició del festival de creació contemporània Present de Castelló d’Empúries en fan un balanç molt positiu, sobretot després de "rebre l’agraïment per part dels participants i també del públic assistent, que es va arriscar a sortir amb pluja i tot".
Un dels punts forts del festival va ser el taller que es va dur a terme al matí i en el qual van participar una vintena de persones. Divuit d’elles van formar part, posteriorment, de la posada en escena que es va haver d’adaptar al nou espai. "Volem agrair a la gent la gran professionalitat i confiança cega que la proposta funcionaria", comenta Emma Teixidor, del Col·lectiu El Paller, coorganitzador del festival junt amb l’Ajuntament, qui assenyala que el taller "va ser molt intens perquè vam treballar amb pedres, aigua, diversos elements amb aquesta capacitat d’arrelar en un espai». També el "deixar anar emocions que carreguem per poder estar presents" i que van transmetre jugant amb abrics, "aquesta peça de roba pesada que portes durant molt temps, anys fins i tot, i que quan te la treus, la deixes anar".
Cal destacar, dins del programa, l’actuació d’alumnes del grup de teatre, improvisació i expressió corporal de l’escola Ruiz Amado, sota la direcció de Dolo Yglesias, feta a la Llotja, «una proposta molt emotiva i divertida", com la qualifica Teixidor qui remarca com de "formidable" va ser també el taller de dibuix i pintura conjunta ofert per Elena Casadevall.
D’altra banda, es va aprofitar el festival per presentar el llibre Practice Research Through Creative Bodies, en l’elaboració del qual han participat vint autores procedents del món artístic, audiovisual, de la dansa i de la psicoteràpia del moviment, entre elles la mateixa Emma Teixidor. Val a dir que aquest llibre, que recull investigacions sobre les pràctiques i metodologies d’exploració del cos creatiu, s’havia presentat fa poc a Londres.
