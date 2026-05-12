Arxius
L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà digitalitza més de sis mil pàgines de llibres d'actes de Darnius des del 1847
La digitalització de vint-i-quatre llibres d'actes de l'Ajuntament de Darnius i padrons antics millora la preservació i l'accés a la documentació històrica
L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà ha digitalitzat més de sis mil pàgines corresponents als llibres d'actes del ple de l'Ajuntament de Darnius que corresponen a bona part del segle XX i part del XIX. En concret, es tracta els documents que s'han conservat a partir de l'any 1847. Tots aquests documents, doncs, es poden consultar al portal Arxius en Línia. Amb aquesta actuació, l'Arxiu Comarcal posa a disposició pública una documentació essencial per conèixer els més destacats projectes desenvolupats al municipi en qüestió. A més, es recullen els principals debats polítics duts a terme en el marc del ple municipal durant un període determinat. Segons informen des de l'arxiu, la digitalització ha comprès un total de vint-i-quatre llibres.També cal sumar-hi els padrons d'habitants més antics conservats, que són datats dels anys 1832, 1838, 1850, 1857, 1871, 1885, 1889, 1899, 1904, 1924, 1930 i 1936 i 1940. Aquesta informació és vital per a tots aquells que fan recerca genealògica. Des de l'arxiu, posen en valor la digitalització, ja que "és un recurs que contribueix a la preservació dels documents originals, ja que ofereix una còpia alternativa a la consulta i, alhora, permet obtenir un duplicat de reserva per a conservar en un repositori segur".
- La Seguretat Social reconeix als jubilats el cobrament de 36 euros al mes per cada fill
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Una comunitat exclusivament femenina sorgida a les xarxes aplega més de 1.000 dones per fer muntanya en un 'espai segur
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Els millors restaurants barats per fer un àpat a l'Alt Empordà, segons Tripadvisor
- Alfons Sánchez deixarà el càrrec d'inspector en cap dels Mossos a Figueres després de setze anys
- Xavier Amiel, alcaldable d'ERC: 'Figueres no pot viure només de la nostàlgia del segle XX o d'aquella ciutat que alguns enyoren