Art
A Cadaqués conviden a tocar, mirar i crear llibres d’artista
L'Ajuntament i la Biblioteca Teresa Miramont, amb el suport de diversos agents culturals locals, han programat xerrades i tallers gratuïts per apropar aquests "llibres diferents" al gran públic, dins la Primavera Cultural
Després d'un primer i breu tast l'any passat que va rebre molt bona acollida, la Biblioteca Teresa Miramont de Cadaqués, amb el suport de l'Ajuntament, ha apostat per dedicar un intens programa entorn del llibre d'artista incloent-lo dins la Primavera Cultural. Cristina Llopart, encarregada de la biblioteca i coordinadora del projecte, explica que aquest s'ha anat coent a poc a poc partint de la seva passió pel llibre d'artista. La iniciativa, a més, ha seduït múltiples agents culturals locals que han volgut sumar-s'hi col·laborant-hi estretament. "La voluntat és que el públic en general conegui el món del llibre d'artista des de diversos àmbits", comenta Llopart. Així, al llarg de tot el mes de maig, es proposen xerrades amb experts i tallers participatius i col·laboratius oberts tant a infants com a adults, com els que es van dur a terme la setmana passada fent gravats amb tetrabric al taller-galeria Fort de la mà del Taller Balam o escoltant a l'historiador de l'art Ricard Mas parlar dels llibres d'art de Dalí.
"Un llibre d'artista està concebut com una obra en si mateixa que interacciona entre l'art i la literatura", descriu Cristina Llopart. Davant el desconeixement general que hi ha entorn dels llibres d'artista, en aquesta proposta s'han decantat per anomenar-los "llibres diferents". En aquest sentit, Llopart admet que són un tipus de llibres "molt poc coneguts". En la seva creació intervenen un editor, un escriptor i un artista i es treballa amb materials i tècniques diferents de les habituals per acabar creant "o peces úniques o edicions limitades". La coordinadora reconeix que "és un sector molt exclusiu perquè el llibre d'artista és molt car". Amb la proposta que plantegen des de Cadaqués, doncs, volen trencar aquesta barrera i permetre que qualsevol persona "pugui tenir accés a veure i tocar aquest tipus de llibres".
Un dels pioners d'aquest tipus d'iniciatives és ArtsLibris, que, des de l'any 2009, impulsa un projecte de fira editorial especialitzada en publicacions d'artista, fotollibre, pensament contemporani, autoedició i publicacions digitals. Actualment tiren endavant tres fires anuals: ArtsLibris Barcelona, ArtsLibris ARCOmadrid i ArtsLibris ARCOlisboa. Cristina Llopart matisa, però, que aquest tipus de fires no les freqüenta un públic ampli, aspecte que, des de Cadaqués, sí que es vol promoure. Ho volen fer "fomentant tota aquesta creativitat des de les coses més bàsiques" i d'una manera pràctica com va ser, per exemple, el taller de gravat amb tetrabric.
Després de les primeres activitats, el programa continua tot aquest mes de maig alternant propostes més teòriques amb d'altres més pràctiques i assequibles per a tothom. Així, aquest dimecres 13 de maig, a la biblioteca s'hi farà una exposició-taller de llibres d'artista infantils que vol esdevenir una oportunitat per descobrir llibres de Bruno Munari (1907-1998), considerat un dels artistes i dissenyadors més influents del segle XX. En aquesta exposició-taller també es podran admirar llibres de l'artista i dissenyador gràfic japonès Katsumi Komagata (1953-2024), considerat un mestre del llibre-objecte i hereu espiritual de Munari.
Aquest dissabte 16 de maig, a les sis de la tarda, es farà una nova xerrada a càrrec dels responsables de Tinta Invisible, a la galeria Patrick Domken. Cristina Llopart recorda que aquesta és una editorial pionera en edicions limitades i obra gràfica i que, per a aquest acte, portaran llibres "perquè tothom els pugui veure i tocar in situ". El dimarts 19 de maig, a les cinc de la tarda, a la biblioteca, es farà un taller poemari en cianotípia a càrrec de Valérie Prot. L'endemà, de nou a la biblioteca, a dos quarts de sis de la tarda, es desenvoluparà un taller per construir un llibre d'artista tèxtil col·laboratiu de la mà de la creadora Rosa Tharrats. El dimarts següent, 26 de maig, la proposta prendrà forma de taller de haikus amb enquadernació japonesa a càrrec de l'associació educativa, cultural i artística Maneno amb la col·laboració de Joan Ferré.
Aquestes propostes es completaran amb la presentació del llibre d'artista Llum i reflex de Fina Miralles (Sabadell, 1950), Premi Nacional d'Arts Plàstiques 2025, al Teatre Art i Joia, el dissabte 6 de juny, a les 11.30 hores. També s'ha previst que tots els caps de setmana de maig, al taller-galeria Fort es pugui veure l'exposició Llibres d'artista amb Artèria i Lourdes Figuera.
Val a dir que totes les activitats són gratuïtes i estan obertes a tothom, tot i que els tallers tenen places limitades i cal inscriure-s'hi prèviament a inscripcions@cadaques.org.
