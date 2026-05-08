Dansa
Segon any de vida de Present, el festival de dansa contemporània de Castelló d'Empúries
La proposta, coorganitzada pel Col·lectiu El Paller i l'Ajuntament, es fa aquest dissabte 9 de maig, al llarg de tot el dia, en diferents espais del nucli històric
Diferents espais del casc antic de Castelló d’Empúries acullen aquest dissabte 9 de maig, al llarg de tot el dia, la segona edició de Present, el festival internacional de creació contemporània coorganitzat pel Col·lectiu El Paller i l’Ajuntament. Enguany destaquen la intervenció artística Danso amb pedres per a fer-les florir de Montse Canals i Maria Cruz, la presentació del llibre Practice Research Through Creative Bodies i, per segon any, la realització d’un taller participatiu d’exploració, narració i cocreació amb Claire Burrell i Alice Sara, arribades des de Londres, i Emma Teixidor que serveix per "mostrar com treballem", resultats que es copsen el mateix dia en una intervenció al convent de Santa Clara. Aquest taller, batejat com Life on the curve (La vida a la corva) i que vincula la dansa amb el benestar emocional, va ser un èxit l’any passat atraient un gruix important de la comunitat gironina de dansa.
"La nostra voluntat és consolidar aquest festival que anem construint amb molta projecció. Creiem que ha de sobreviure perquè l’art contemporani ha de servir-nos per donar-nos suport en aquest moment", diu Emma Teixidor. També sorprendre perquè el cartell inclou a una artista plàstica, Elena Casadevall, que oferirà un taller de pintura i creació conjunta, a la plaça dels Homes, amb el qual demanarà a la gent que "dibuixin o pintin el seu paisatge interior". Enguany també col·laboren alumnes de l’escola Ruiz Amado amb una creació teatral, a la Llotja, i es compta amb la participació musical de Roger Ripoll, David Codina, d’Els mals endreços, Els Senyors del Foc i Dj. Bushakuka.
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Lola Valiente, 19 anys, després d’intentar dues vegades accedir a Medicina: 'Tinc un 9,4 de batxillerat, però a la sele la pressió per la nota pot amb mi
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
- Les farmàcies catalanes impulsen la campanya 'Mànigues Amunt' per detectar la hipertensió controlada
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Aquestes són les platges i els ports de l'Alt Empordà que han obtingut Banderes Blaves aquest 2026
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció