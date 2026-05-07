23 d’abril
El Sant Jordi 2026 ha registrat un nou rècord de facturació
El sector del llibre va arribar als 26,7 milions de facturació, xifra lleugerament superior a la del 2025, quan les vendes van arribar als 26,1 milions.
David Morán
S’intuïa nou rècord rere un altre Sant Jordi pletòric i, malgrat certa moderació en el creixement, el balanç de la Cambra del Llibre de Catalunya torna a marcar una nova plusmarca: en total, 26,7 milions d’euros facturats, xifra lleugerament superior a la del 2025, quan es van registrar vendes per valor de 26,1 milions d’euros, però una mica per sota dels 27 milions que llibreters i editors confiaven a assolir. També el nombre d’exemplars venuts, que el 2024 va ser d’1,9 milions d’exemplars, es manté estable en els 2 milions, pràcticament la mateixa quantitat de llibres que es van vendre l’any passat. Quant a la varietat de títols, lleuger retrocés: dels 74.450 que es van vendre el 2025 als 71.000 títols diferents que van passar per caixa el 23 d’abril passat.
En el seu comunicat, el Gremi de Llibreters desglossa les vendes per gènere: la ficció s’emporta el 37,1% de les vendes; la literatura infantil i juvenil el 29%; la no-ficció el 22,3%; i el còmic, l’11,6%. El català continua dominant tant en la facturació (54,7%, per sobre del 45,3% del castellà) com a tot el territori català: és l’idioma que més ven a Barcelona (52,80%), Girona (65,80%), Lleida (60,03%) i Tarragona (53,20%).
A més del balanç econòmic, el Gremi de Llibreters també ha aprofitat per publicar les llistes definitives de llibres més venuts, elaborades després de processar les dades de les llibreries catalanes adscrites a LibriRed, les vendes dels estands del carrer i les estimacions de GfK. Una vegada més, s'insisteix que els més venuts amb prou feines representen el 7% de les vendes totals, però en aquest cas el fet significatiu són els canvis de posició que revela la llista definitiva. Així, el llibre que el 23 d'abril va ser assenyalat com el més venut de no-ficció en castellà, Instrucció de novícies, d'Ana Garriga i Carmen Urbita, cau fins al vuitè lloc i cedeix la primera posició a Hàbits atòmics, de James Clear.
En ficció en castellà, La ciudad de las luces muertas, de David Uclés, escala fins al segon lloc, mentre que el que ocupava aquesta posició, Maite, de Fernando Aramburu, cau fins al sisè. En ficció en català, Agnès Marquès entra entre els cinc primers per davant de Prometeu de mil maneres, de Carles Rebassa, i Passeig de Gràcia: història d'una família, de Roger Bastida.
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Lola Valiente, 19 anys, després d’intentar dues vegades accedir a Medicina: 'Tinc un 9,4 de batxillerat, però a la sele la pressió per la nota pot amb mi
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
- Les farmàcies catalanes impulsen la campanya 'Mànigues Amunt' per detectar la hipertensió controlada
- Aquestes són les platges i els ports de l'Alt Empordà que han obtingut Banderes Blaves aquest 2026
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- La Generalitat convoca un concurs inèdit a Llançà, Colera i 38 municipis més per constuir habitatges públics