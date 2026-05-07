Art
La doctora en Història de l'art Laura Bartolomé parlarà a Figueres de l'art del Mestre de Cabestany
La xerrada, oberta a tothom, està prevista aquest divendres 8 de maig, a la biblioteca Fages de Climent
La doctora en Història de l’art, Laura Bartolomé, va dedicar la seva tesi doctoral al Mestre del timpà de Cabestany. Coincidint amb l’exposició que el Museu Nacional d’Art de Catalunya li dedica a aquest artista, Laura Bartolomé oferirà una xerrada sobre aquest creador i la seva obra magna, la portada de l’església de Sant Pere de Rodes, aquest divendres 8 de maig, a dos quarts de set de la tarda, a la biblioteca de Figueres. No és estrany, ja que aquest equipament també està present a l’exposició gràcies a què s’hi exhibeix excepcionalment l’Àlbum Rubaudonadeu, un dels documents més valuosos que formen part del fons de la biblioteca.
Laura Bartolomé és curadora de la Fundació Gala-Salvador Dalí, on treballa des de l'any 2011. Responsable de l’estudi de l’obra escultòrica de Dalí i co-directora del seu catàleg raonat d’escultura i obra tridimensional, ha format part del comissariat d’exposicions internacionals com Dalí, Dalí. Une histoire de la peinture i Salvador Dalí. Magic Art. També és autora de diverses contribucions dedicades a la creació artística de Dalí.
