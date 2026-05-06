Art
Cadaqués rep una maqueta de l'església de Santa Maria de l'artista Isidre Julià
La peça donada per l'Ajuntament de Sant Celoni a Cadaqués, que s'exhibeix al temple, és una de les més de quatre-centes maquetes d'edificis de Catalunya que va realitzar l'artista Isidre Julià
L'Ajuntament de Sant Celoni ha donat a l'Ajuntament de Cadaqués una maqueta de l'església de Santa Maria, una peça que aquests dies s'exhibeix a l'interior del temple. La maqueta és obra de l'artista Isidre Julià (1904-1996) qui, entre els anys 80 i 90, va elaborar més de quatre-centes maquetes d’edificis d’arreu de Catalunya, especialment esglésies, ermites i altres edificis, amb una gran dedicació i detall. Aquesta donació, que l'ajuntament cadaquesenc ha celebrat, coincideix en el temps amb la campanya que s'ha engegat, recentment, entorn la necessitat de pintar l'església.
Isidre Julià va néixer a Canet de Mar l'any 1904 i va morir a Sant Celoni el 1996, a 92 anys. Julià va viure a Mataró, on va estudiar als escolapis i a l’Escola d’Arts i Oficis, i va treballar d’encarregat en una fàbrica de navalles, a Caldes d’Estrac. Ja jubilat, es va instal·lar a Sant Celoni l'any 1979 amb la seva família. Va ser aleshores quan va començar a treballar amb les maquetes, primer fent arques i joiers, així com esglésies imaginàries, per passar a edificis reals. Tal era l'afició que el 1987, quan tenia 83 anys, va exposar a Can Ramis una mostra permanent.
L'any 1992, l'Ajuntament de Sant Celoni li va retre un homenatge coincidint amb la cessió que va fer de la seva obra a la vila, exposada permanentment al casal dels avis. En aquest sentit, Isidre Julià va arribar a construir més de quatre-centes maquetes que, des de feia uns anys, restaven en el magatzem. Des d'aquest 2026, amb la conformitat de la família, s'estan oferint les maquetes als ajuntaments dels pobles que representen. Un d'aquests ha estat el d'Abrera que acaba d'acceptar una maqueta de l’església de Sant Pere.
