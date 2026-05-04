Besalú tancarà el seu festival amb 'Paganini', un concert de violí i piano amb Michel Gershwin i Anna Tyshayeva
La cloenda del Festival de Música de Besalú arribarà el 10 de maig a l’església de Sant Pere amb un programa que combinarà Paganini, Haydn, Brahms, Bruch i Schubert
El Festival de Música de Besalú 2026 es clourà el pròxim diumenge 10 de maig, a les 19 h, amb el concert «Paganini», a càrrec del violinista Michel Gershwin i la pianista Anna Tyshayeva. La cita, programada a l’església de Sant Pere de Besalú, posarà el focus en el repertori per a violí i piano i en una proposta marcada pel virtuosisme, la intensitat lírica i el pes dels grans autors europeus.
El quart i últim concert del cicle arriba amb un títol que remet directament a Niccolò Paganini, però el programa va més enllà d’un únic compositor i dibuixa una vetllada d’ampli recorregut expressiu. L’obertura inclourà el Cantabile de Paganini, i el recital continuarà amb el Concert en do major per a violí i orquestra de Joseph Haydn, dedicat a Luigi Tomasini, a més d’una Romança de Joseph Joachim, dues Danses hongareses de Johannes Brahms en arranjament del mateix Joachim, l’Ave Maria de Max Bruch en arranjament de Michel Gershwin i el Rondo en la major, D. 438 de Franz Schubert.
El programa alterna brillantor, cantabilitat i refinament de cambra, i recorre un arc que va del classicisme de Haydn al lirisme de Schubert, passant per la intensitat romàntica de Brahms i Bruch. El concert de cloenda manté així una de les constants del Festival de Música de Besalú: oferir repertori reconeixible i, alhora, ben travat, en un context de proximitat i escolta atenta.
Pel que fa als intèrprets, Michel Gershwin arriba a Besalú amb una trajectòria internacional consolidada. Ha estat el guanyador del Gran Premi del Concurs Internacional David Oistrakh i ha ofert concerts com a solista, al capdavant del Gershwin Quartets i en duet amb Anna Tyshayeva per Europa, els Estats Units, el Brasil, l’Argentina i Àsia. Entre els músics amb qui ha compartit escenari hi figuren noms com Nigel Kennedy, Giora Feidman, Misha Majsky o Igor Oistrakh.
Al seu costat hi actuarà la pianista Anna Victoria Tyshayeva, guanyadora del primer premi del Concurs Internacional A. Scriabine de París. La seva carrera combina activitat solista, música de cambra i docència, amb actuacions en diversos països europeus i al Japó. La nota biogràfica del festival en remarca “la maduresa artística, la sensibilitat i l’elegància tècnica”, trets especialment rellevants en un concert on el piano no actua com a simple acompanyant, sinó com a soci expressiu de primer ordre.
Amb «Paganini», el festival posarà punt final a una edició que ha tornat a vincular música clàssica i patrimoni en un dels espais més singulars del país. El cicle 2026 s’ha desplegat a l’església de Sant Pere de Besalú amb quatre concerts: l’obertura coral de «Les cançons que portem al cor», la proposta simfònica i pianística de «De Catalunya a Melbourne», el recital «Ànima i passió» de Jiapeng Wang i ara aquesta cloenda dedicada al gran repertori per a violí i piano.
Podeu comprar les entrades a la pàgina web del Festival de Música de Besalú.
- Els jubilats ja poden desgravar fins al 75% de la seva assegurança col·lectiva en la declaració de la renda
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- Activen els avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials a l'Empordà per dilluns i dimarts a la tarda
- Detenen tres persones per dirigir un punt de venda de drogues en un pis de Figueres
- José Ballester, director territorial de BBVA a Catalunya: 'Volem ser el banc que acompanyi els joves en cada decisió important
- El bisbe de Girona Octavi Vilà presideix l'ofici de Santa Creu a l'Església de Sant Pere de Figueres
- Andrea, 22 anys, camionera: 'El transport és un bon sector, amb sortides laborals i un sou que ajuda a independitzar-se