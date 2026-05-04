Patrimoni
La badia de l'Escala s'omple d'embarcacions de vela llatina en el centenari del sardinal Sa Rata
La trobada, organitzada pel Club Nàutic l'Escala, va reunir prop de 150 persones entre navegants, tripulacions, famílies i aficionats al mar i va servir per reafirmar el compromís d'aquest poble amb la preservació, promoció i transmissió del patrimoni marítim
En els últims anys, la voluntat de preservar i conservar el patrimoni marítim mediterrani ha anat a l'alça. Per donar visibilitat a aquest moviment, es va celebrar dissabte passat a l'Escala, la Trobada de Vela Llatina que va reunir dinou embarcacions procedents de Catalunya, les Illes Balears i la Catalunya Nord i va comptar amb la participació de prop de 150 persones entre navegants, tripulacions, famílies i aficionats al mar, que van omplir la badia de l’Escala al llarg de tot el matí. La proposta, organitzada pel Club Nàutic l’Escala, també va coincidir amb la celebració dels cent anys del sardinal “Sa Rata”, una embarcació de fusta construïda l’any 1926 a Banyuls de la Marenda (Catalunya Nord) pel mestre d’aixa Colomina, i restaurada l’any 1989 a les drassanes Sala de l’Escala pel mestre d’aixa Salvador Feliu. Al llarg de la jornada es va voler posar en valor el llegat d’aquesta embarcació centenària que, tal com recorda el seu armador Emili Armengol, porta “100 anys navegant, i sempre navegant”.
Durant la trobada marinera, les veles llatines van dibuixar una imatge evocadora i carregada de simbolisme a la costa de l’Escala, oferint una oportunitat única per connectar amb la història marítima, compartir coneixements entre generacions i gaudir de la navegació tradicional en comunitat. La vela llatina, més enllà d’una tècnica de navegació, és una expressió viva de la cultura mediterrània i un testimoni de la relació històrica entre les comunitats costaneres i el mar. Amb aquesta iniciativa, el Club Nàutic l’Escala va reafirmar el seu compromís amb la preservació, promoció i transmissió d’aquest patrimoni marítim, considerat un actiu cultural de primer ordre.
La Trobada de Vela Llatina va ser organitzada pel Club Nàutic que, al seu torn, va rebre el suport de l'Ajuntament de l’Escala, l'Associació d’Amics de la Vela Llatina de l’Escala, Ports de la Generalitat, el Museu de l’Anxova i de la Sal i la Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial. Això, admeten els organitzadors, va reforçar la voluntat compartida de donar visibilitat a la vela llatina, fomentar-ne la pràctica i garantir la continuïtat d’aquest llegat per a les generacions futures. D'aquesta manera, amb aquesta trobada commemorativa, el Club Nàutic l’Escala va consolidar el municipi com un espai de referència per a la cultura marítima tradicional, i va convidar el conjunt de la ciutadania a viure una experiència autèntica, plena de tradició, emoció i respecte per un llegat marítim compartit.
