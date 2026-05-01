Inauguren a Cadaqués 'Genocidis-Art compromès': una exposició col·lectiva que apel·la a la consciència i la memòria

La mostra, que obre portes aquest dissabte 2 de maig a l'espai Atrium Artium, reuneix peces de vuit artistes de projecció internacional que reflexionen, amb una mirada crítica i compromesa, sobre la realitat que sacseja el món

Els organitzadors ultimen els darrers detalls per inaugurar l'exposició demà dissabte.

Els organitzadors ultimen els darrers detalls per inaugurar l'exposició demà dissabte. / CREA Cadaqués

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

L'espai cultural Atrium Artium de Cadaqués acull, aquest dissabte 2 de maig, a partir de les set de la tarda, la inauguració de l’exposició Genocidis-Art compromès, una proposta suggestiva que té per voluntat interpel·lar a l'espectador com a éssers humans i convidar a la reflexió col·lectiva sobre la responsabilitat, el compromís i la memòria davant tot allò que passa al món. La mostra reuneix l’obra de vuit artistes -Ramon Moscardó, Miguel Olivares, Perico Pastor, Jordi Pagès, Magda Ćwik, Ernesto Camacho, Javier Blanco i Yolanda Martín- que, des de llenguatges i sensibilitats diverses, comparteixen una mirada crítica i compromesa amb la realitat contemporània. Les seves obres conviden a reflexionar sobre els genocidis, tant passats com presents, i sobre el paper de la societat davant aquestes realitats que ens interpel·la com a éssers humans.

Imatge general de l'espai Atrium Artium que acull aquesta exposició col·lectiva.

Imatge general de l'espai Atrium Artium que acull aquesta exposició col·lectiva. / CREA Cadaqués

L'exposició ha estat organitzada per l’associació CREA Cadaqués i es podrà veure fins al 31 de maig, des de dimarts a diumenge, de 18.00 a 21.00 hores, en un racó molt especial del poble, l’Espai Cultural Atrium Artium, un indret vinculat a la parròquia i al qual es pot accedir pel carrer Guillem Brugera, núm. 20. Aquesta mostra d'art s’emmarca dins la programació cultural Cadaqués Territori d’Art Viu 2026, també impulsada per CREA Cadaqués. A més, la voluntat dels organitzadors i artistes participants d'aquesta exposició, que compta amb la col·laboració de la Parròquia de Cadaqués, és generar un espai de reflexió i debat obert a tothom, un espai on l’art i la cultura esdevenen eines de transformació social, convidant-nos al compromís col·lectiu.

Inauguren a Cadaqués 'Genocidis-Art compromès': una exposició col·lectiva que apel·la a la consciència i la memòria

Inauguren a Cadaqués 'Genocidis-Art compromès': una exposició col·lectiva que apel·la a la consciència i la memòria

Li cau una multa de 19.000 euros per treballar unes hores sent jubilat: el cas que ho canvia tot

Li cau una multa de 19.000 euros per treballar unes hores sent jubilat: el cas que ho canvia tot

Del camp als fogons: la nova pagesia que recupera llavors antigues a l’Empordà

Del camp als fogons: la nova pagesia que recupera llavors antigues a l’Empordà

Aquests són els supermercats oberts aquest 1 de maig a l'Empordà

Aquests són els supermercats oberts aquest 1 de maig a l'Empordà

L'altra badia de Roses

L'altra badia de Roses

El dia gran de les fires al carrer a Figueres, amb el Menestral com a pal de paller

El dia gran de les fires al carrer a Figueres, amb el Menestral com a pal de paller

Veïns de Roses que es miren als ulls

Veïns de Roses que es miren als ulls

L'Impacto BJJ salda el Màster Europeu de jiu-jitsu amb dues medalles de bronze

L'Impacto BJJ salda el Màster Europeu de jiu-jitsu amb dues medalles de bronze
