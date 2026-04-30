Jornada
Cadaqués i el Port de la Selva acullen la 21a Trobada Tintinaire de Catalunya tot recordant la figura de Joaquim Ventalló, traductor de Tintín al català
L'esdeveniment, que es fa el 2 i 3 de maig, inclou taules rodones, tallers i jocs i, entre altres, participarà el biògraf de Ventalló, l'historiador Pau Vinyes
Cadaqués i Port de la Selva seran els escenaris, aquest dissabte i diumenge 2 i 3 de maig, de la 21a. Trobada Tintinaire de Catalunya, organitzada per l’associació Catalana de Tintinaires. No és casual que s'hagi escollit aquest racó de món, ja que les cendres del traductor al català de totes les aventures de Tintín, Joaquim Ventalló i Vergés (1899-1996) reposen en el cementiri del Port. Així, dissabte, a les cinc de la tarda, se li farà una ofrena floral davant el seu nínxol i, tot seguit, una lectura de poemes del mateix Ventalló. Tot seguit, a l'auditori del Port, s'ha previst la taula rodona Joaquim Ventalló segons el capità Haddock, amb la participació del filòleg i haddockaire, Josep M. Mestres i Serra; l'historiador i biògraf de Joaquim Ventalló, Pau Vinyes i Roig, i el president de l'associació de la Pedra d'Amarra, Isidre Corominas i Zaragoza. A més, per complementar, s’ha previst la inauguració de l’exposició Tintín vist per els nens de l’escola .
L'endemà diumenge, al llarg de tot el matí, l'escenari de la trobada serà la plaça del Passeig de Cadaqués. Allà, els visitants podran admirar l'exposició Les aventures de l’Editorial Joventut amb còmics i a Cadaqués, comissariada per Oriol Rafel i Guarro, i es comptarà amb la presència de Lluís Gispert Royo i Margarita Figueras Riera, traductors de Tintín al cadaquesenc, que faran el pregó d’aquesta diada. La trobada, que comptarà amb parades de productes tintinaires, tallers de còmics, jocs i, fins i tot, un dinar, serà amenitzada per dos personatges essencials en aquesta història: Tintín, interpretat per Iván Caro, i el seu inseparable gos Milú.
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Confirmat per la DGT: pots avançar la ITV i passar-la 30 dies abans que venci per evitar sancions
- Quatre anys i mig i 75.000 quilòmetres de ruta en solitari pel món i en bicicleta: el somni de Toni Rodríguez, més conegut com a Toni Pedales
- El cas del professor de Figueres Xavier Camps: 17 anys desaparegut i amb la sospita d'un possible crim passional
- Amb motos d’aigua i els peus a la galleda, un despropòsit a Empuriabrava
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
- Salvador Dalí: Roses com a gènesi del geni