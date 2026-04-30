Teatre
Alumnes d'arts escèniques del Deulofeu de Figueres guanyen el Torneig de Dramatúrgia per a Instituts amb un text sobre salut mental
Els joves empordanesos s'han endut el premi del jurat amb l'obra Hamlet i el geni maligne que els actors Alba Pujol i Martí Atance van dramatitzar dins un ring a la Sala Beckett de Barcelona
El premi del públic va ser per als alumnes d'arts escèniques de l'institut Gabriel Ferrater de Reus
Una dotzena d'alumnes de Literatura Dramàtica, de segon de batxillerat d'arts escèniques de l'institut Alexandre Deulofeu de Figueres acaben de guanyar el premi del jurat de la tercera edició del Torneig de Dramatúrgia per a Instituts de la Xarxa Transversal. Han aconseguit, per primer cop, aquesta fita amb un text original, Hamlet i el geni maligne, que reflexiona sobre la salut mental i que van dur a escena, de manera brillant, els actors professionals Alba Pujol i Martí Atance durant la final celebrada fa uns dies a la Sala Beckett de Barcelona. L'acte, al qual van assistir els alumnes, va simular una mena de combat de boxa on les actrius i actors participants anaven entrant al ring a fer una lectura dramatitzada de cadascun dels textos dels instituts de les set ciutats participants: Mataró, Granollers, Sant Cugat del Vallès, Olot, Figueres, Reus i Vilanova i la Geltrú. Cal dir que també es va atorgar el premi del públic assistent, integrat pels alumnes participants del programa, i aquest se'l va endur l'institut Gabriel Ferrater de Reus amb el text Fins que tot ens separi interpretat per Roger Vilà i Tamara Ndong.
Carme Busquets, tutora i qui imparteix l'assignatura de Literatura Dramàtica a l'institut Deulofeu, valora molt positivament la possibilitat que han tingut els alumnes de participar en aquest programa. "Ha estat una experiència molt bonica", admet. De fet, ja porten tres edicions, però és la primera vegada que guanyen. Aquest any, la proposta ha consistit en sis sessions impartides per la dramaturga Denise Duncan qui va connectar molt bé amb els joves estudiants. "D'entrada els va fer preparar una petita obra per parelles i en van sortir sis peces teatrals i a la tercera setmana ella i una altra dramaturga del programa en van seleccionar una", explica Busquets. Aquesta obra és la que, entre tots els alumnes, "van millorar" per presentar al torneig. Aquest, explica la tutora, sempre és un moment delicat perquè els alumnes han d'aprendre que "l'obra passa a ser de tots". Va ser durant la sisena i última sessió que els actors Alba Pujol i Martí Atance van fer, davant d'ells, la lectura del text. "En un moment van veure que allò que havien escrit, dos actors professionals, ho interpretaven de meravella, és increïble com es van fer seu el text ràpidament", rememora.
Hamlet i el geni maligne, el text amb el qual els alumnes empordanesos han guanyat el premi del jurat, és un text que reflexiona sobre la salut mental a través dels sentiments d'una noia i confrontant el seu vessant més racional i el més emocional. "Ella se sent sola, que no encaixa i que viu en un bucle del qual no pot sortir", explica Carme Busquets qui veu l'encert del text en què, tot i tenir un component dramàtic, inclou moments molt còmics que els dos actors van brodar a escena. El jurat, integrat pel director de la Sala Beckett i la responsable de Tramoia Cultura, va valorar la qualitat del text presentat, en el qual hi ha referències a Descartes i Shakespeare.
