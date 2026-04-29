Festival Perelada
El Festival Perelada celebra 40 anys amb un cartell de luxe amb Ermonela Jaho, Jordi Savall, Sílvia Pérez Cruz i Montserrat Torrent
La programació recupera les dates habituals -del 17 de juliol al 9 d'agost- i inclou estrenes mundials amb Diario di una madre amb llibret de Cristina Pavarotti, filla del gran tenor italià, i l'òpera contemporània, Estètica i massacre, amb llibret de l'escriptora Carlota Gurt
Pere Francesch
El Festival Perelada celebra 40 anys en una edició amb grans noms com Ermonela Jaho, Benjamin Bernheim, Bryn Terfel i Sara Blanch, així com figures de referència com Jordi Savall o Sílvia Pérez Cruz, que retornen al festival empordanès. La programació d'enguany revisita, del 17 de juliol al 9 d’agost, quaranta anys de trajectòria a través de la lírica, la dansa, la música de cambra i la creació contemporània. En aquesta edició destaquen les estrenes mundials de Diario di una madre, d’Alberto García Demestres amb textos de Cristina Pavarotti (filla del gran tenor Lucciano Pavarotti) i l'òpera contemporània Estètica i massacre, de Carles Prat, amb llibret de l'escriptora Carlota Gurt, així com els encàrrecs vinculats al concert homenatge a la centenària organista Montserrat Torrent i les celebracions del desè aniversari del Trio Fortuny i del Campus Peralada amb Niu. Els escenaris d'aquesta edició, que recupera el calendari habitual, tornaran a ser l'església del Carme, el Mirador del Castell i el Celler Perelada, incorporant, en aquesta ocasió, el Palau de la Música Catalana, a Barcelona. Tot i això, a la presentació que s'ha fet de la programació, aquest dimecres al matí al recinte modernista de Sant Pau, a Barcelona, Julia Reger Suqué, en representació de la família Suqué-Mateu, ha obert la porta a tornar a fer el festival als jardins, com s'havia celebrat anteriorment.
Aquesta és una edició amb propostes que abracen la lírica, la dansa, la música de cambra i la creació contemporània i que combina "grans noms internacionals amb la força de la creació actual, en diàleg constant amb els espais que l’acullen". El temple gòtic del Carme, però tornarà a ser un dels espais centrals del Festival, acollint algunes de les propostes "més representatives de la seva identitat musical: la veu, la proximitat i l’escolta compartida". Just serà aquí on la parella formada per la soprano Ermonela Jaho i el tenor Benjamin Bernheim inauguraran el festival el 17 de juliol amb un recital que proposa un recorregut per l’òpera italiana i francesa. En aquest, obres de Cilea, Puccini i Verdi dialoguen amb la lírica de Gounod i Massenet. El 25 de juliol, serà el baix-baríton Bryn Terfel qui tornarà a visitar el Festival Perelada amb un recital que es presenta com una síntesi del seu recorregut artístic, acompanyat per Hannah Stone, a l’arpa, i Annabel Thwaite, al piano.
L'endemà, el 26 de juliol, el mateix escenari del Carme acollirà l’estrena absoluta de Diario di una madre, cicle de cançons d’Alberto García Demestres amb textos de Cristina Pavarotti, interpretat per la soprano Sabina Puértolas i el pianista Rubén Fernández Aguirre. Plantejada com un dietari imaginari, l’obra es desplega al llarg de catorze cançons i dos interludis per a piano que recorren una vida sencera, des de l’instant en què una mare pressent la presència de la seva filla fins al moment en què la memòria comença a esvair-se. D'altra banda, el Trio Fortuny celebrarà el 5 d'agost el desè aniversari amb un programa que pren la forma d’un recorregut pel repertori per a trio amb piano, des de la intensitat estructural de Beethoven fins a la tensió expressiva de Xostakóvitx, passant per la densitat lírica de Schubert i la delicada escriptura de Mel Bonis. Judit Neddermann s’afegeix a la formació en dues peces.
Homenatge a la degana dels organistes catalans, Montserrat Torrent
El festival retrà homenatge el 6 d'agost a Montserrat Torrent en el centenari del seu naixement. El concert, que incorpora per primera vegada l’orgue en la programació del festival, tindrà lloc a l’església del Carme i reunirà la mateixa Montserrat Torrent amb els organistes Paolo Oreni i Joan Seguí al voltant de l’orgue modular Wanderer. La vetllada inclourà dues estrenes absolutes encarregades pel festival, de Bernat Vivancos i Raquel García-Tomás.
D'altra banda, qui tornarà al festival és la soprano Sara Blanch acompanyada del tenor Michael Spyres. Ambdós compartiran escenari el 8 d'agost en un recital centrat en el bel canto. Finalment, el 9 d’agost, Jordi Savall i Núria Rial, amb Les Musiciennes du Concert des Nations, clausuraran la programació amb un recital dedicat al barroc italià. A més, cal destacar que el Mirador del Castell es consolida com l’espai dedicat a la creació escènica contemporània i la dansa, amb propostes que posen en diàleg música, cos i dramatúrgia des d’una mirada actual i oberta a nous llenguatges.
Proposta escènica i gastronòmica
El 18 de juliol, el Festival celebrarà els quaranta anys amb '40 anys en camí', una proposta escènica i gastronòmica concebuda per Joan Anton Rechi. Pensada com un recorregut per la memòria i el present del Festival, la vetllada combina música, dansa i paraula i que integra també la dimensió gastronòmica com a part de l’experiència. Com ha assenyalat el mateix Rechi durant la presentació, "no es tracta de mirar enrere des de la nostàlgia, sinó d’entendre el passat com una força viva que continua projectant-se cap al futur". Amb la participació d’artistes convidats que s’aniran desvetllant al llarg de la nit, hi haurà la presència del coreògraf Botis Seva, guanyador del Carmen Mateu Young Artist European Award, que presentarà un fragment de Sing Child Sing, un encàrrec del Festival.
A més, el festival presentarà el 25 de juliol Estètica i massacre, de Carles Prat, una òpera contemporània nascuda en el marc del projecte Òh!pera del Gran Teatre del Liceu amb llibret de Carlota Gurt i direcció escènica d’Oriol Pla.
El 28 de juliol, Niu, d’Aleix Martínez, celebrarà els deu anys del Campus Peralada amb una creació que s’inscriu en aquest projecte formatiu impulsat pel festival. La proposta posa en relació joves ballarins i músics en formació amb artistes de trajectòria internacional. La presència de ballarins de l’Hamburg Ballet i la participació del músic Arnau Obiols reforcen aquest diàleg entre contextos i llenguatges. Els dies 29 i 30 de juliol, Sílvia Pérez Cruz tornarà al festival amb un nou projecte presentat com un recorregut en "dues textures i dues maneres d’habitar el cant: d’un espai íntim i recollit cap a una dimensió més oberta i expansiva".
La programació continuarà els dies 1 i 2 d’agost amb 4 Danced Seasons que proposa una nova lectura de Les quatre estacions, d’Antonio Vivaldi, en un diàleg entre música barroca i dansa urbana, amb la direcció musical de Julien Chauvin al capdavant de Le Concert de la Loge i la coreografia de Mourad Merzouki.
Qui torna també a Peralada és la coreògrafa i ballarina Lorena Nogal. Així el 31 de juliol presentarà 'Le terroir', una peça site-specific concebuda per a aquest espai i estrenada en la passada edició. Inspirada en el procés del vi -de la matèria a la fermentació, del temps a la transformació-, la proposta estableix un paral·lelisme amb el cos, entès com un territori en canvi constant.
Concert al Palau de la Música
En el marc de la celebració dels quaranta anys, el Festival Perelada presenta un concert extraordinari al Palau de la Música amb l’Orquestra del Festival de Bayreuth, sota la direcció de Pablo Heras-Casado. El programa se centra en fragments de 'Der Ring des Nibelungen' i té la participació de veus wagnerianes de referència com Catherine Foster, Klaus Florian Vogt i Nicholas Brownlee.
En paral·lel a la programació artística, es presenta l’exposició 'Festival Perelada: instants que transformen. 40 anys d’història', un projecte que posa en valor quatre dècades de trajectòria des d’una mirada que defuig la cronologia per centrar-se en els moments clau que han definit el seu recorregut. L’exposició, concebuda per ser visitada al Museu Castell de Peralada de juny a desembre de 2026, s’articula a partir de dotze instants -decisions artístiques, apostes i canvis de paradigma- que han tingut un impacte en la manera d’entendre la creació contemporània.
Confluències artístiques
El Festival Perelada també acull el programa de Confluències artístiques, un conjunt d’activitats que estableixen diàlegs amb altres disciplines i formats, i que permeten expandir el relat més enllà de l’escena. El programa inclou espais de reflexió al voltant de la creació contemporània. El 22 de juny (18 h), el Reial Cercle Artístic de Barcelona acollirà la trobada 'Cinc estrenes, cinc maneres de crear: 40 anys per celebrar', amb els compositors Alberto García Demestres, Raquel García-Tomás, Carles Prat, Francesc Prat i Bernat Vivancos, moderada per Oriol Aguilà i Jaume Graell.
El festival estableix també complicitats amb el circuit cinematogràfic a través de diverses projeccions especials als Cinemes Verdi de Barcelona, coincidint amb el centenari d’aquesta sala històrica. El 3 de juny (20.15 h), s’hi projectarà 'Ària' (1987), una pel·lícula coral dirigida per noms com Robert Altman, Jean-Luc Godard, Derek Jarman o Ken Russell, que reuneix deu curtmetratges inspirats en àries d’òpera de compositors com Verdi, Puccini o Wagner. L'1 de juliol (20.15 h) serà el torn de 'La vida és Verdi' (2026), un documental dirigit per Berta García. El programa es completa amb el passi en primícia a Figueres de la pel·lícula Primavera, del director Damiano Michieletto, presentada en el marc del BCN Film Fest.
