Jiapeng Wang protagonitza el tercer concert del Festival de Música de Besalú amb "Ànima i passió"
El jove pianista xinès actuarà el 3 de maig a l’església de Sant Pere de Besalú amb un recital centrat en la intensitat expressiva del repertori romàntic i postromàntic
El Festival de Música de Besalú arribarà al seu tercer capítol el pròxim diumenge 3 de maig, a les 19 h, amb el concert "Ànima i passió", a càrrec del pianista Jiapeng Wang. La cita, programada a l’església de Sant Pere, presentarà un recital per a piano sol que posa el focus en la dimensió més íntima, poètica i poderosa del gran repertori europeu.
Després del pas del Carles & Sofia Piano Duo per la programació, el festival girarà ara cap a un format més concentrat i introspectiu amb una vetllada dedicada exclusivament al piano. El programa d’«Ànima i passió» inclou obres de Frédéric Chopin, Alexander Scriabin, Frederic Mompou i Sergei Rachmaninov, amb peces com dos preludis de Chopin, la Fantasie op. 28 de Scriabin, fragments d’Impressions íntimes de Mompou i els Sis moments musicals de Rachmaninov.
La proposta reuneix, així, diferents maneres d’entendre l’expressivitat pianística: des de la delicadesa i l’elegància lírica de Chopin fins a la densitat emocional de Rachmaninov, passant per la introspecció de Mompou i el llenguatge més visionari de Scriabin. El títol del concert no és, per tant, ornamental: tot el programa està construït al voltant de la idea d’una música que busca impacte emocional, tensió interna i profunditat sonora. Aquesta línia encaixa plenament amb l’aposta del Festival de Música de Besalú per oferir concerts d’alt nivell en un context patrimonial de forta intensitat atmosfèrica.
Pel que fa a l’intèrpret, Jiapeng Wang, nascut el 1999, és presentat com un dels joves pianistes més destacats de la seva generació, reconegut per la seva profunditat expressiva, la sensibilitat musical i una veu artística pròpia. La seva trajectòria ja ha passat per concursos internacionals de prestigi i per actuacions a Europa i Àsia, tant com a solista com en formacions de cambra.
La seva projecció també s’ha reforçat recentment en l’àmbit discogràfic. La seva discogràfica, KNS Classical, Wang va publicar el 2024 el seu àlbum Colored Darkness, presentat com un treball marcat per interpretacions expressives i per l’exploració de contrastos de llum i ombra en la música. Aquesta línia artística ajuda a entendre el perfil del pianista que arriba a Besalú: un intèrpret tècnicament sòlid, però sobretot interessat en el relleu emocional i narratiu de les obres.
El tercer concert del festival representa també una nova oportunitat per comprovar com Besalú converteix el seu patrimoni en part activa de l’experiència cultural. En un espai com Sant Pere, la proximitat entre intèrpret, repertori i arquitectura afegeix una dimensió especial a un recital d’aquestes característiques, especialment quan el programa demana silenci, escolta i concentració.
La 24a edició del Festival de Música de Besalú es completarà el 10 de maig amb el concert «Paganini», protagonitzat per Michel Gershwin i Anna Tyshayeva. Les entrades per a «Ànima i passió» i per a la resta de la programació es poden adquirir de manera anticipada a la web oficial del festival al preu és de 15 euros, i si en queden de disponibles també es vendran mitja hora abans de l’inici a l’entrada de l’església.
Podeu comprar les entrades a la pàgina web del Festival de Música de Besalú.
