Iniciativa cultural
CREA Cadaqués impulsa el nou programa cultural 'Cadaqués Territori d'Art Viu' per als 365 dies de l'any
Es tracta d'una iniciativa inclusiva i comunitària que inclourà activitats artístiques multidisciplinàries amb l'objectiu de promoure un Cadaqués viu, cultural i participatiu
L’associació CREA Cadaqués impulsa el nou programa cultural, Cadaqués Territori d'Art Viu, una proposta de caràcter anual que ja comença a desplegar-se pels carrers de Cadaqués amb l’objectiu de fer viure l’art durant tot l’any i apropar-lo a tothom. Es tracta d’una iniciativa inclusiva i comunitària que vol reforçar la identitat cultural del municipi i esdevenir un punt de trobada entre creadors, veïns i visitants. El programa, que es va posar en marxa a principis d'abril, es planteja com una oferta estable i diversa al llarg dels 365 dies de l’any, amb la voluntat de consolidar Cadaqués com a territori d’art viu.
La programació de Cadaqués Territori d'Art Viu inclou activitats artístiques multidisciplinàries com tallers, concerts, recitals poètics, projeccions de llargmetratges, visites als tallers d’artistes, teatre, activitats de divulgació del patrimoni, propostes familiars, concursos, entre altres, i es complementa amb accions espontànies fora de cartell que es realitzaran al municipi al llarg de l’any, amb la voluntat de mantenir una oferta cultural viva, dinàmica, participativa i en constant evolució.
També s’hi integren exposicions individuals i col·lectives en diversos espais del poble. Destaca la cita del 12 de juny a la Societat l’Amistat amb Art al Quadrat, la segona exposició col·lectiva de CREA Cadaqués, que reunirà més de seixanta artistes en una proposta oberta i en diàleg amb el món.
Per difondre el programa, aquest es pot trobar en format físic a diferents punts del municipi, i des de l’associació posen en valor la implicació comunitària, tot fent una crida a la participació activa de la ciutadania per consolidar Cadaqués com un espai compartit on la cultura sigui eix vertebrador. Amb aquest projecte, CREA Cadaqués reivindica l’art com a eina de transformació social, dona suport i visibilització als artistes, especialment locals, i aposta per projectar Cadaqués al món des de la cultura, contribuint a reforçar la seva identitat i a promoure un turisme més conscient i vinculat a l’experiència cultural.
Amb Cadaqués Territori d’Art Viu, CREA Cadaqués reafirma el seu compromís amb la cultura com a element clau per al futur del territori i convida tothom a gaudir-ne i a participar-hi activament.
