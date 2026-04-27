Arquitectura
Sis obres de l'Alt Empordà opten als Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2026
S'han presentat un total de 77 projectes, dels quals se n'han seleccionat 15
Els guanyadors es donaran a conèixer el 29 de maig a Girona
Sis projectes de l’Alt Empordà han estat seleccionats als Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2026, que enguany arriben a la 28a edició. En total hi ha 15 obres finalistes d’entre les 77 presentades. Els premis, organitzats per la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), es donaran a conèixer el divendres 29 de maig.
Entre els projectes alt-empordanesos seleccionats hi ha actuacions situades a L’Escala, Figueres, Avinyonet de Puigventós, Cadaqués i Pedret i Marzà, repartides en diferents categories. En l’apartat d’Arquitectures, hi opten l’Ampliació del CAP Moisès Broggi, a L’Escala, obra de l'estudi Coll-Leclerc, i Cinquena Façana, a Figueres, de Joan Falgueras Font i Salvador Tarradas Fossoul, arquitectes.
També hi ha presència de la comarca en la categoria d’Interiors, amb el Forn Lleva’t, a Avinyonet de Puigventós, de Quim Olea, estudi d’arquitectura, i Eixida al mar, a Cadaqués, d’Adela Geli-Anticó, Víctor Vázquez Balló i Adriana Vázquez Balló. Pel que fa a Paisatges, han estat seleccionats el Front Marítim de L’Escala, d’OAB. Office of Architecture in Barcelona, i la Integració paisatgística del Camí del Cagarrell, a Pedret i Marzà, de Juan Luis Campoy.
Una edició amb 15 projectes seleccionats
Dels 15 projectes finalistes, sis formen part de la categoria d’Arquitectures, dedicada a obres de nova planta, reformes i rehabilitacions. Quatre corresponen a Interiors, tres a Paisatges i dues a Espais Efímers, reservada a muntatges, exposicions o escenografies de durada limitada.
El jurat d’aquesta edició està format pels arquitectes Stephen Bates, com a president, i Beatriz Borque i Ramon Bosch, com a vocals. Segons destaquen, el procés de selecció ha estat "una experiència intensa i enriquidora", marcada per la visita directa a les obres i pel recorregut pel territori. El jurat subratlla que aquest contacte ha permès entendre millor "la relació amb el lloc i la materialitat" dels projectes.
El veredicte, el 29 de maig
El lliurament dels premis tindrà lloc el divendres 29 de maig a la sala Rafael Masó de la seu de la Demarcació de Girona del COAC, situada a la plaça de la Catedral de Girona. Durant l’acte es donaran a conèixer les obres premiades pel jurat i també el Premi de l’Opinió, que atorga la ciutadania a través de la votació al portal dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona.
Les obres es podran veure a Figueres
Les 15 obres seleccionades es podran veure del 4 de maig al 29 de juny a la sala d’exposicions Pia Almoina de la seu gironina del COAC. La mostra presenta els projectes a través de panells de llum amb una gran fotografia de cada obra, organitzats segons la seva categoria.
A més, els projectes també formaran part d’una exposició itinerant a l’aire lliure que s’instal·larà, a partir del 4 de maig, en espais emblemàtics de Banyoles, Figueres, Girona i Olot. En el cas de l’Alt Empordà, la mostra es podrà veure a la plaça de l’Ajuntament de Figueres fins al 28 de juny.
