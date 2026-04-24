Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia

instagramlinkedin

Teatre

El grup de teatre de l’Armentera porta a escena a Sant Mori una comèdia original ambientada a l’Empúries de fa dos mil anys

Paquita Vilarrodona i Enric Boldó, integrants del grup, van escriure EmpvriAE a mida, empesos per la necessitat de tenir una obra amb moltes actrius i un sol actor, i ara l’han acabat publicant després de l’èxit de públic

Membres del grup de teatre, durant una de les representacions. / Cedida

Cristina Vilà Bartis

Sant Mori

L'abril de l'any passat, el grup de teatre de l'Armentera va estrenar EmpvriAE. Una comèdia a Empúries, una obra escrita a mida per dos dels seus components, Paquita Vilarrodona i Enric Boldó. "Com som una companyia amb moltes actrius i un sol actor vam decidir fer-nos una obra nosaltres", explica Paquita Villarodona. L'amor profund que ella sent per Empúries va decantar la balança fent que l'escenari de l'acció fos aquest, però dos mil anys enrere. "Volia fer una obra de romans i a Empúries perquè hi tenia molts records amb la família, és molt bonic aquest lloc", reconeix la coautora. Així va néixer EmpvriAE, una obra que retrata "la vida plàcida d'unes domines -les senyores de la casa- fins que arriba una forastera i trenca l'harmonia perquè tothom comença a demanar-li consells a ella i no al savi del poble". És, en aquest punt, que comença a enredar-se la història que també inclou algunes clucades d'ull més properes en el temps com l'aparició de l'Esculapi o mencions als arqueòlegs Josep Puig i Cadafalch i Emili Gandia, responsables de les primeres excavacions al jaciment. Després d'haver-la representat en diverses ocasions a l'Armentera, Navata i Fortià, el grup, creat ara fa uns vint anys a l'Armentera, torna a portar a escena EmpvriAE aquest dissabte 26 d'abril, a les 16 hores, al local social de Sant Mori.

EmpvriAE és la primera obra que escriuen junts Paquita Vilarrodona i Enric Boldó i neix "de la necessitat". Després de l'estrena i davant l'èxit de públic que va tenir, els autors van decidir fer un pas més i publicar-la pel seu compte. "Ens feia il·lusió perquè l'obra va anar bé i potser publicada algun institut o algun altre grup de teatre aficionat com nosaltres es podrien animar a dur-la a escena", reflexiona Vilarrodona. El llibre, editat pel segell Gorbs i que inclou un pròleg de l'hel·lenista figuerenc Eusebi Ayensa, ha aparegut aquests dies i ja es pot adquirir. De fet, durant la representació a Sant Mori, els assistents el podran trobar i, si ho volen, comprar-lo i endur-se'l a casa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
