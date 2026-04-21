Sant Jordi 2026
L'escola del Far d'Empordà omple els carrers d'art i poesia per Sant Jordi
L'alumnat impulsa del 23 al 26 d'abril Versos que habiten, un itinerari amb set instal·lacions artístic-poètiques i recitacions en QR obertes a tot el públic
A partir del dia 23 i fins al 26 d'abril, el nucli del poble del Far d'Empordà acollirà un recorregut d'instal·lacions artístiques i poètiques, Versos que habiten, creat per l'alumnat de l'escola per celebrar la diada de Sant Jordi d'una manera original i creativa. L'itinerari proposa descobrir un ventall de creacions inspirades en artistes com Rosa Montesa, Niki de Saint Phalle, Sonia Delaunay, Andy Goldsworthy i Marina Abramovic, així com en corrents artístics com el Land Art o el Shooting Art, tot enllaçat amb poemes d'escriptors ben variats. Cadascuna de les set instal·lacions anirà acompanyada d'un codi QR perquè el públic visitant pugui escoltar la recitació a càrrec de l'alumnat.
Aquesta activitat s'emmarca dins de les moltes propostes que l'escola treballa vinculades a l'entorn, amb l'objectiu de donar a conèixer la feina de les aules a tota la comunitat educativa.
La iniciativa serà inaugurada per l'alumnat la tarda del dia 23, fent tot el recorregut i recitant en viu el poemari a cada estació.
És una activitat oberta a tot el públic i es podrà visitar lliurement durant tot el cap de setmana.
