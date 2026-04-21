'De Catalunya a Melbourne': Besalú rep Carles & Sofia Piano Duo en el segon concert del festival
L’església de Sant Pere de Besalú acollirà el 26 d’abril una vetllada amb el Carles & Sofia Piano Duo, l’Orquestra Solistes de Catalunya i la direcció de Josep Maria Sauret, en un programa que connecta repertori català i projecció internacional
El Festival de Música de Besalú continua aquest diumenge 26 d’abril amb 'De Catalunya a Melbourne', el segon concert de la 24a edició. La cita, programada a les 19 h a l’església de Sant Pere, reunirà Carles & Sofia Piano Duo, l’Orquestra Solistes de Catalunya i Josep Maria Sauret a l'escenari en una proposta que posa en diàleg noms del patrimoni musical català amb la música del compositor australià John Carmichael.
Després del concert inaugural, el festival entra ara en una de les cites més sòlides del cartell amb un programa format per Eduard Toldrà, Pau Casals, Rafael Martínez Valls i John Carmichael. La combinació no és menor: la vetllada travessa la tradició catalana i l’obre a una dimensió internacional amb el Concierto Folklórico per a piano i orquestra, una peça que dona sentit al títol del concert i a aquesta idea de pont musical entre Catalunya i Melbourne.
El pes interpretatiu de la vetllada recaurà en Carles Lama i Sofia Cabruja, coneguts com a Carles & Sofia Piano Duo, un duet actiu des de 1987 i considerat entre els duos pianístics europeus amb més reconeixement internacional. El seu currículum inclou actuacions en sales com el Carnegie Hall de Nova York, el Teatro Colón de Buenos Aires o el Palau de la Música Catalana, i la seva trajectòria ha estat associada a una especialització molt definida en el repertori a quatre mans. La mateixa pàgina dels fundadors els presenta com a “els reis de les quatre mans”, una expressió atribuïda al New York Piano Group.
La seva presència a Besalú també s’entén dins una manera molt concreta d’entendre la cultura. Segons la seva pròpia definició, el projecte Carles & Sofia Piano Duo integra creació artística, promoció de joves talents, activació d’espais patrimonials, acció pedagògica i projecció internacional de la música clàssica. Aquesta visió encaixa amb el perfil del festival besaluenc, que fa de l’entorn monumental i de la proximitat amb el públic un dels seus trets distintius.
En aquest context, també pren rellevància l’Orquestra Solistes de Catalunya, fundada el 2019 i impulsada pel mateix duet. El projecte va néixer amb la voluntat d’aplegar músics virtuosos i, alhora, donar veu a joves instrumentistes amb alt nivell interpretatiu. La direcció anirà a càrrec de Josep Maria Sauret, pianista i director format al Conservatori Superior de Música del Liceu, amb una trajectòria vinculada tant a la interpretació com a la pedagogia i al treball amb formacions joves.
El concert, per tant, no només reuneix tres noms destacats sobre l’escenari, sinó que sintetitza bona part de l’esperit del festival: repertori amb ambició, intèrprets consolidats, suport a noves generacions i ús del patrimoni com a espai viu de creació i escolta. En un municipi com Besalú, on la dimensió monumental forma part de l’experiència cultural, aquesta fórmula continua sent una de les principals fortaleses del cicle.
La programació del Festival de Música de Besalú 2026 continuarà el 3 de maig amb Jiapeng Wang i el concert 'Ànima i passió', i es tancarà el 10 de maig amb Michel Gershwin i Anna Tyshayeva a 'Paganini'.
Les entrades del concert del 26 d’abril i de la resta del cicle es poden adquirir al web oficial del festival.
