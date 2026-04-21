Casino Perelada reviurà la màgia de Michael Jackson el 8 de maig
Amb el format de sopar-espectacle amb el tribut internacional 'Legend The Show'
Casino Perelada tornarà a programar aquest 2026 una nova edició dels seus sopars espectacle dedicats a grans icones de la música internacional, una proposta que combina actuació en directe i gastronomia. Després de l’acollida de les nits tribut a Queen i The Beatles celebrades l’any passat, el recinte posarà ara el focus en la figura de Michael Jackson amb l’espectacle Legend The Show,previst per al divendres 8 de maig a les 20.30 hores.
La nova cita estarà encapçalada per Wendel Gama, considerat un dels imitadors internacionals més destacats del cantant nord-americà. Acompanyat de la seva banda en directe, oferirà una recreació escènica del repertori i de l’univers visual del denominat Rei del Pop, amb una proposta que vol recuperar l’energia i el carisma que van convertir Jackson en una de les figures més influents de la música contemporània.
L’espectacle repassarà alguns dels temes més coneguts del seu catàleg, com Billie Jean, Thriller o Smooth Criminal, en una producció que incorpora música en viu, coreografies inspirades en les originals i una posada en escena pensada per reproduir l’atmosfera dels grans concerts de l’artista. El muntatge s’emmarca en la línia d’esdeveniments musicals que l’espai impulsa en format de sopar espectacle, una fórmula que el casino ha anat consolidant dins la seva programació d’oci.
La proposta arribarà, a més, en un moment en què la figura de Michael Jackson torna a generar interès arran de l’estrena imminent d’una nova pel·lícula biogràfica. Casino Perelada aprofita aquest context per dedicar-li el primer gran tribut musical de la temporada, amb una vetllada orientada tant als seguidors de l’artista com al públic que busca una experiència d’entreteniment vinculada a la música en directe.
Com és habitual en aquest tipus de cites, l’actuació anirà acompanyada d’un sopar d’alta gastronomia, maridat amb vins i caves Perelada seleccionats per a l’ocasió. L’entrada tindrà un preu de 105 euros i ja es pot adquirir a través del web de Casino Perelada.