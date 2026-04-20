Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
ONCE Pujada Castell FigueresBenzina i francesos JonqueraAnna Maria VelazOcupes EmpuriabravaMarató d'Empúries
instagramlinkedin

Festival

Niña Pastori actuarà al Festival Sons del Món de Roses el 6 d'agost

L'artista presentarà el seu nou disc, Color Faina, a la Ciutadella de Roses dins la gira del nou treball

Niña Pastori. / Cedida per Sons del Món

Roses

Niña Pastori s'afegeix a la programació del Festival Sons del Món de Roses amb una actuació prevista per al 6 d'agost, a la Ciutadella. El concert formarà part de la gira de presentació del seu nou disc, Color Faina.

La cantant presentarà les cançons d'aquest nou treball i també interpretarà alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria. Amb gairebé trenta anys de carrera i més de dos milions de discos venuts, l'artista va publicar el seu primer treball als 17 anys i va aconseguir un èxit destacat amb Tú me camelas.

Al llarg de la seva carrera, Niña Pastori ha rebut diversos reconeixements, entre els quals hi ha diversos Premis Grammy Llatins. La seva trajectòria s'ha caracteritzat per la fusió del flamenc amb sonoritats pop i llatines.

Notícies relacionades

Més artistes confirmats

Aquesta nova incorporació s'afegeix a les actuacions ja anunciades de Pablo Alborán, Joan Dausà, Rosana, Sergio Dalma, God Save The Queen, Fangoria i Nancys Rubias. El festival també ha programat dues nits de concerts amb bandes del pop-rock català: una amb Gossos i Lax'n'Busto, i una altra amb Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
