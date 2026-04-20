Niña Pastori actuarà al Festival Sons del Món de Roses el 6 d'agost
L'artista presentarà el seu nou disc, Color Faina, a la Ciutadella de Roses dins la gira del nou treball
Niña Pastori s'afegeix a la programació del Festival Sons del Món de Roses amb una actuació prevista per al 6 d'agost, a la Ciutadella. El concert formarà part de la gira de presentació del seu nou disc, Color Faina.
La cantant presentarà les cançons d'aquest nou treball i també interpretarà alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria. Amb gairebé trenta anys de carrera i més de dos milions de discos venuts, l'artista va publicar el seu primer treball als 17 anys i va aconseguir un èxit destacat amb Tú me camelas.
Al llarg de la seva carrera, Niña Pastori ha rebut diversos reconeixements, entre els quals hi ha diversos Premis Grammy Llatins. La seva trajectòria s'ha caracteritzat per la fusió del flamenc amb sonoritats pop i llatines.
Més artistes confirmats
Aquesta nova incorporació s'afegeix a les actuacions ja anunciades de Pablo Alborán, Joan Dausà, Rosana, Sergio Dalma, God Save The Queen, Fangoria i Nancys Rubias. El festival també ha programat dues nits de concerts amb bandes del pop-rock català: una amb Gossos i Lax'n'Busto, i una altra amb Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet.
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Castelló d'Empúries i la Jonquera freguen el 50% de població estrangera i evidencien el canvi demogràfic de l'Alt Empordà
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
- El consell d'un metge: 'Menjar sardines és de les millors coses que pots fer pel teu cervell
- El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: 'Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones
- Un error en les pensions permet a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Bones notícies per als jubilats: si cuides els teus nets, pots cobrar més cada mes
- Maria Àngels Giralt, venedora de l'ONCE: 'La renovada pujada del Castell de Figueres durà sort