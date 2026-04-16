Cinema
Rescaten pel·lícules d'animació domèstica de Josep Escobar per a una exposició al Museu del Joguet, a Figueres
El reconegut ninotaire, pare de Zipi Zape i Carpanta, va dedicar-se a aquest camp durant els anys 40 i 50 i, fins i tot, va crear dos aparells-joguines que reproduien a casa breus pel·lícules d'animació
L'exposició, batejada com Escobar Animador, s'inaugura aquest dissabte 18 d'abril i es podrà veure fins al 19 de setembre
Després de la Guerra Civil Espanyola, Josep Escobar (Barcelona, 1908-1994) va ser represaliat. Quan va sortir de la presó Model de Barcelona, on va passar més d'un any tancat pel seu compromís amb la República, va necessitar buscar noves fonts d'ingressos en aquella Espanya de la postguerra. Un dels camins que va trpbar va ser el de l'animació i, sobretot, el de l'animació domèstica, que el va dur a construir i patentar dues màquines-joguines, el Cine Skob i el Cine Stuk, perquè els infants projectessin pel·lícules curtes a casa, però també a crear aquestes pel·lícules protagonitzades per herois seus, com Carpanta o Zipi Zape, o per personatges d'altres ninotaires. Aquesta faceta creativa, que va abandonar entre els anys 1955 i 1960, restava quasi oblidada perquè la quarantena de "microfilms o petites pel·lícules" que Escobar va fer ja no es podien projectar i moltes restaven disperses i oblidades en fons particulars o de museus, com el Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres. Fa uns vint anys, David Busquets, un apassionat d'Escobar des de l'infància, va començar a interessar-se per elles. Després que des de la Filmoteca de Catalunya reconeguessin que donaven aquest material "per perdut", fins i tot el film d'animació que va dirigir, Érase una vez..., premiada al Festival de Venècia, David Busquets va emprendre una intensa recerca per recuperar-les, restaurar-les i digitalitzar-les amb la voluntat de visionar-les. Avui ja en porta una dotzena. Aquest treball meticulós i artesà, unit als coneixements sobre Escobar del catedràtic Joan Manuel Soldevilla i del net del ninotaire, Sergi Escobar, la complicitat del Museu del Joguet i de la mateixa família Escobar han permès gestar ara l'exposició Escobar Animador, que s'inaugura aquest dissabte 18 d'abril, a les 12 del migdia, a la Sala Oberta del museu figuerenc, i que es podrà veure fins al 19 de setembre.
Joan Manuel Soldevilla, un dels comissaris de l'exposició junt amb Sergi Escobar, creu que les primeres passes de Josep Escobar dins el món de l'animació domèstica devien estar influïdes pel visionatge del Cine NIC, un sistema "molt primitiu" creat pels germans Nicolau Griñó que permetia reproduir a casa breus pel·lícules d'animació. "Escobar devia treballar amb algun col·laborador que l'ajudés en algun camp del disseny i de l'òptica, però ell era autodidacta, com ho va ser també com a dibuixant de còmic", assegura. Això no va frenar-lo gens i Escobar va millorar i innovar donant com a fruit la creació de dos nous aparells de projecció que va patentar, dues joguines pensades per a infants de famílies amb possibilitats: el Cine Skob, l'any 1942, que funcionava per reflexió de les imatges, i el Cine Stuk, el 1952, que es projectava per transparència. Més tard, ja apareixeria al mercat el popular CinExin. Cal dir que el Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, disposava en el seu fons permanent d'alguns d'aquests aparells que es podran veure en aquesta exposició.
Les pel·lícules que va crear i produir Josep Escobar duraven entre dos minuts i mig i tres minuts i mig i eren principalment humorístiques, però també va dur a terme microfilms dedicats al western o la ciència-ficció. En aquest sentit, es creu que Escobar va ser pioner en aquest camp creant les primeres sèries de ciència-ficció a l'Estat. David Busquets testimonia "l'artesanal realització" d'aquests dibuixos animats fets fotograma a fotograma. L'especialista es va trobar amb "bobines molt llargues que representen moltes tires de paper a dos, tallades, i les havia d'escanejar per les dues cares". Molts d'aquests materials, que tenen més de vuitanta anys i que ja eren precaris en els origens, estaven afectats per fongs, taques originals o esquinçaments. Però, el restaurador va anar netejant-los fotograma a fotograma. "A vegades faltava algun tros del dibuix i el vaig recompondre ajudat del fotograma anterior i posterior", detalla. El seu afany per conèixer més sobre aquest material, el va dur a localitzar gent gran que, durant la seva infantesa, havien visionat aquestes pel·lícules, una experiència que encara recordaven vivament.
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
- Carlota Gurt: 'A Barcelona jo no vaig parlar en castellà fins que vaig tenir 12 anys. Avui dia això és ciència-ficció
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- El nadó maltractat surt de Vall d'Hebron amb una família d'acollida després de gairebé un mes ingressat
- Es busquen figurants a Catalunya per a la pel·lícula dels The Beatles: aquests són els perfils i les ciutats per participar en el càsting
- Les sequeres i la calor extrema seran cinc vegades més freqüents a final de segle
- Molts treballadors que es van jubilar el 2026 cobren menys del que els correspon
- El fill de la duquesa de Alba engega un negoci agrícola a l'Empordà