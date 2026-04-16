Fangoria presenta el seu nou disc, 'La verdad o la imaginación', al Festival Sons del Món de Roses
L'espectacle es completarà amb l'actuació de Nancys Rubias
El duet de pop electrònic format per Alaska i Nacho Canut, Fangoria, presentarà el seu nou disc, La verdad o la imaginación, el primer que publiquen en una dècada, al Festival Sons del Món de Roses. Ho faran amb un concert que tindrà lloc el 9 d'agost a la Ciutadella, on també repassaran èxits com A quien le importa, Rey del Glam, Espectacular o No sé qué me das. L'espectacle es completarà amb l'actuació de Nancys Rubias, la banda que encapçala Mario Vaquerizo.
Aquesta nova confirmació s'afegeix a un cartell que inclou Pablo Alborán, Joan Dausà, Rosana, Sergio Dalma o God Save the Queen. També hi haurà actuacions de bandes de pop-rock català com Gossos, Lax'n'Busto, Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet.
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
- Carlota Gurt: 'A Barcelona jo no vaig parlar en castellà fins que vaig tenir 12 anys. Avui dia això és ciència-ficció
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- El nadó maltractat surt de Vall d'Hebron amb una família d'acollida després de gairebé un mes ingressat
- Es busquen figurants a Catalunya per a la pel·lícula dels The Beatles: aquests són els perfils i les ciutats per participar en el càsting
- Les sequeres i la calor extrema seran cinc vegades més freqüents a final de segle
- Molts treballadors que es van jubilar el 2026 cobren menys del que els correspon
- El fill de la duquesa de Alba engega un negoci agrícola a l'Empordà