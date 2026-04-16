Fangoria presenta el seu nou disc, 'La verdad o la imaginación', al Festival Sons del Món de Roses

L'espectacle es completarà amb l'actuació de Nancys Rubias

Alaska i Nacho Canut, Fangoria, en una imatge promocional. / Cedida per Sons del Món

ACN

Roses

El duet de pop electrònic format per Alaska i Nacho Canut, Fangoria, presentarà el seu nou disc, La verdad o la imaginación, el primer que publiquen en una dècada, al Festival Sons del Món de Roses. Ho faran amb un concert que tindrà lloc el 9 d'agost a la Ciutadella, on també repassaran èxits com A quien le importa, Rey del Glam, Espectacular o No sé qué me das. L'espectacle es completarà amb l'actuació de Nancys Rubias, la banda que encapçala Mario Vaquerizo.

Els intengrants de Nancys Rubias, en una imatge promocional. / Cedida per Sons del Món

Aquesta nova confirmació s'afegeix a un cartell que inclou Pablo Alborán, Joan Dausà, Rosana, Sergio Dalma o God Save the Queen. També hi haurà actuacions de bandes de pop-rock català com Gossos, Lax'n'Busto, Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet.

