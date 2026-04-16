Iniciativa cultural
"Una biblioteca escolar no és un luxe, és una necessitat i Vicenç Pagès, que tant les valorava, hauria estat d'acord"
Amb un acte molt concorregut, l'institut Ramon Muntaner ha rebatejat la seva biblioteca amb el nom de l'escriptor i exalumne Vicenç Pagès Jordà
Sota la coordinació del professor i escriptor Daniel Genís, l'equipament s'ha renovat, ha ampliat el fons i ha reactivat el préstec
L'escriptor figuerenc Vicenç Pagès Jordà definia les biblioteques com "un dels llocs més polivalents de la nostra civilització". Ell, doncs, segur que se sentiria feliç en veure que la biblioteca de l'institut Ramon Muntaner de Figueres, que en alguna ocasió devia freqüentar durant la seva etapa com a alumne, porti, des d'aquest dijous 16 d'abril, el seu nom, prenent-li el relleu a Josep Pla qui, malgrat la poca vinculació amb el centre, ha compartit aquest honor durant uns quants anys. Aquest acte de rebateig, com se'l pot anomenar, tenia una càrrega especial, com va constatar el director de l'institut, Quim Bruguera, ja que "és aquí on Vicenç Pagès va començar a gestar la mirada lúdica, irònica i profundament literària que acabaria tenint la seva obra". També permet que aquesta biblioteca torni a brillar de nou i deixi enrere una etapa de letargia durant la qual s'havia acabat convertint en una "mena de magatzem de llibres una mica desordenat", però "no per manca de voluntat o d'esforç", com va matisar el director, sinó per falta de recursos per part d'Ensenyament.
Aquesta iniciativa cultural, que el regidor i segon tinent d'alcalde, Josep Maria Bernils, va descriure com "una acció molt encertada", arriba en un moment semidolç per a l'equipament, ja que, per una banda, el professor, i també escriptor, Daniel Genís, com a coordinador de l'espai, ha aconseguit en aquest últim any i mig, "amb il·lusió i perseverança", fer-li un rentada de cara, modernitzar-la, ampliar el fons, sobretot juvenil, per fer-la atractiva als alumnes, reactivant el servei de préstec i creant una pàgina web, és a dir, insuflar-li de nou vida i "posant la biblioteca en el centre del centre", tal com ho havien fet, amb altres estils i en etapes anteriors, diversos professors de l'institut i persones que estimen els llibres, sempre de manera voluntària. A l'altra banda, com va recordar Genís, es manté la precarietat amb la qual sobreviuen aquests equipaments escolars "gràcies a la bona voluntat de professors i equips directius, però sense els recursos necessaris" per part del departament d'Educació, un compromís que havia assumit, i que no ha complert, quan les dades van posar en evidència el baix nivell de comprensió lectora de l'alumnat català.
"Una biblioteca escolar no és un luxe, és una necessitat i Vicenç Pagès, que tant les valorava, ben segur que hi hauria estat d'acord", va recordar el mateix Daniel Genís durant aquest acte, que va aplegar un bon nombre de professors, alumnes i exalumnes. També la dona de Vicenç Pagès, Camil·la Massot, a qui es va convidar a tallar la cinta per oficialitzar el canvi de nom i que es va mostrar entusiasmada amb la iniciativa. De fet, ha fet una donació de llibres de Vicenç Pagès a la biblioteca. El coordinador de l'equipament va assegurar, durant el seu parlament, que no inauguraven només un espai físic, sinó "un compromís: fer de la biblioteca un lloc viu, obert, dinàmic, un espai de descoberta al pensament crític, de creixement personal, un espai on no només s'emmagatzemen els llibres, sinó que es llegeixen, es comparteixen i es viuen". El director del centre, per la seva part, també va afegir que la voluntat és que aquesta acció no només serveixi per "recordar a Vicenç Pagès, sino per mantenir viva la seva obra i continuar llegint-lo, pensant-lo, compartir-lo i transmetre a les noves generacions el valor de la literatura com a eina per entendre el món".
