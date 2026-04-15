L'EMPORDÀ publica un nou conte d'Anna Garcia il·lustrat per Lurdes Portas: 'El Llucet i en Nil'
L'EMPORDÀ publica periòdicament històries escrites per Garcia, acompayades de lsdibuixos de Portas
L'EMPORDÀ publica una sèrie de contes escrits per Anna Garcia Mañé i il·lustrats per Lurdes Portas, dues autores estretament vinculades a Roses i al món de l'educació. La iniciativa permet acostar als lectors unes històries nascudes de la imaginació i de la sensibilitat de dues creadores que comparteixen una llarga trajectòria personal i professional. Aquesta setmana us presentem El Llucet i en Nil. El conte ens explica la història d’en Nil, un nen que surt a pescar amb el seu pare i, mentre és a la barca, viu una aventura al fons del mar. Allà descobreix que els peixos estan preocupats pels plàstics que embruten l’aigua i els fan mal. Quan es desperta, entén el missatge del somni i decideix actuar: amb l’escola, ajuda a netejar les platges i protegir el mar. Així doncs, es tracta d'un conte que reflexiona al voltant de la cura del medi ambient, especialment del mar i dels animals que hi viuen.
