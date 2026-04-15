El Festival de Música de Besalú obre la 24a edició amb un concert coral a Sant Pere
focus en dues de les grans cites del programa: "De Catalunya a Melbourne" i "Paganini", en el marc patrimonial de Besalú
El Festival de Música de Besalú inaugura aquest diumenge 19 d’abril una nova edició que tornarà a convertir el monestir de Sant Pere de Besalú en escenari de referència per a la música clàssica a la Garrotxa. El concert inaugural, "Les cançons que portem al cor", anirà a càrrec del New Generation Choir Girona, sota la direcció de Lluís Pérez Cansell.
Amb aquesta 24a edició del Festival de Música de Besalú, la vila medieval reafirma la seva aposta per una programació cultural de qualitat en un entorn patrimonial singular. El festival se celebrarà entre el 19 d’abril i el 10 de maig de 2026 amb quatre concerts a l’església de Sant Pere de Besalú, un espai que contribueix a donar identitat pròpia a una proposta ja consolidada dins el calendari musical del territori.
L’obertura del festival anirà a càrrec del New Generation Choir Girona, una formació integrada per més de setanta joves cantaires que destaca per la seva energia escènica i per un repertori contemporani i transversal. El programa del concert inaugural inclou peces d’autors i grups com Leonard Cohen, Sílvia Pérez Cruz, Els Pets, Lax’n’Busto, Imagine Dragons o Coldplay, en una aposta que amplia registres i públics sense renunciar a l’exigència artística.
Carles Lama i Sofia Cabruja, un dels grans reclams d’enguany
Entre els concerts principals d’aquesta edició sobresurt "De Catalunya a Melbourne", previst per al 26 d’abril, amb el Carles & Sofia Piano Duo, l’Orquestra Solistes de Catalunya i la direcció de Josep Maria Sauret. La proposta destaca per un programa que connecta compositors catalans com Eduard Toldrà, Pau Casals i Rafael Martínez Valls amb el Concierto Folkórico de l’australià John Carmichael, establint un pont musical entre Catalunya i Austràlia. El duet format per Carles Lama i Sofia Cabruja, amb una llarga trajectòria internacional, és un dels grans reclams del cartell d’enguany.
L’altra gran cita del festival arribarà amb el concert de cloenda, "Paganini", el 10 de maig, interpretat pel violinista Michel Gershwin i la pianista Anna Tyshayeva. El programa inclourà obres de Paganini, Haydn, Brahms i Schubert, en una vetllada marcada pel virtuosisme i pel pes del gran repertori per a violí i piano.
Besalú, patrimoni, cultura i paisatge
Més enllà de la programació, el Festival de Música de Besalú és també una invitació a redescobrir els atractius d’una de les viles amb més personalitat del país. El pont medieval de Besalú, el traçat de carrers i places del nucli històric, el valor monumental del monestir de Sant Pere i l’encant del conjunt patrimonial converteixen cada concert en una experiència que va més enllà de la música. A la primavera, Besalú suma així patrimoni, cultura i paisatge en una mateixa proposta.
Amb més de dues dècades de trajectòria, el festival manté una fórmula que li ha donat solidesa: combinar patrimoni, proximitat i qualitat artística en un format accessible. Aquesta nova edició confirma la voluntat de situar Besalú com un punt de referència dins el mapa cultural català i de reforçar el paper del municipi com a destinació de turisme cultural.
Podeu comprar les entrades a la pàgina web del Festival de Música de Besalú.
