Sant Jordi 2026
Cadaqués s'avança a Sant Jordi amb una tercera fira literària d'alta intensitat
L'Ajuntament i l'editorial Cosa Nova 17488 han dissenyat un programa, per aquest cap de setmana, 18 i 19 d'abril, que inclou presentacions de llibres, converses, teatre, espectacles i signatures d'escriptors vinculats al poble
L'Ajuntament de Cadaqués i l'editorial Cosa Nova 17488 escalfen motors pel que serà un Sant Jordi molt especial. Així, han dissenyat el programa de la tercera Fira Literària per aquest cap de setmana, del 18 i 19 d'abril, que inclou un munt de propostes que van des de les presentacions de llibres, converses entre autors, passant per teatre, un taller d'escriptura, espectacles fins a signatures d'escriptors vinculats al poble com és el cas de Vicenç Altaió, Salvador García-Arbós, Joaquim Biendicho, Sílvia Alberich, Òscar Palazón, Natàlia Cerezo, Jordi Pastells, Javi Fernández, Ester Enrich Coma i Veronica Botelho Alburquerque. A més, la fira coincideix en el temps amb l'entrega dels premis literaris que es concedeixen anualment i que, tradicionalment, precedeixen la festa de Sant Jordi: el 43è premi periodístic a Carles Rahola, el 39è premi de poesia Rosa Leveroni i el 31è premi de reconeixement a la trajectòria literària a Quima Jaume. L'acte està previst per aquest dissabte 18 d'abril, a les 11 del matí, al Teatre Art i Joia.
La proposta, que es desenvoluparà al Passeig, arrenca dissabte á les cinc de la tarda amb la presentació del llibre Història galàctica del porró de Salvador García-Arbós. A les set, es representarà la Commedia (o un amor artificial) a càrrec de la Cia. A la Brava. Diumenge, però serà el dia que concentrarà més activitat. S'iniciarà a les onze del matí amb la presentació del llibre de relats Cartografia de l'estrany. Mapa I: Finestres, que suposa el debut de l'editorial cadaquesenca Cosa Nova 17488. Això es farà al Passeig Marítim, però a la mateixa hora, a la Residència Hospital de Cadaqués, tindrà lloc l'espectacle Sobremesa que combina música, dansa i poesia amb Amanda, Juanlu Leprovost, Betson i Madalena. Una hora més tard, s'ha organitzat una conversa entorn la figura de Clementina Arderiu a càrrec de Maria Callís i Rosa Ardid. Tot seguit, s'oferirà l'espectacle de poesia sonora Dues vides són en mi de Maria Sevilla. Ja a la tarda, a les cinc, es farà un altre concert, 50 Tacus amb Jordi Pastells, Jordi Grivé i Leila Claud, al Passeig. Finalment, a les sis de la tarda, un nou espectacle, també dedicat a Clementina Arderiu, L'esperança encara dansa amb Glòria Coll.
La jornada es tancarà amb un taller d’escriptura impartit per Ester Enrich Coma, a la galeria de Patrick J. Domken, en català, a les sis de la tarda, amb la participació al piano de Filipiño Vacha. El mateix dia, a les nou del vespre, al cap de Creus, s'ha organitzat un concert, que combina poesia, música i dansa, Sobremesa, amb Amanda, Juanlu Leprovost, Betson i Madalena.
