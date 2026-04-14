Patrimoni
Inicien la segona fase de consolidació de Mas Vilanera de l'Escala
El Fòrum L’Escala-Empúries farà, aquest divendres, al Museu de l’Anxova, una jornada per debatre sobre els futurs usos de la finca
En les darreres setmanes, s’ha executat la segona fase de consolidació del Mas Vilanera de l'Escala, amb l’enderroc del cos annex a l’antiga torre de defensa. Els treballs de consolidació d’aquest mas històric van començar la tardor passada, amb la consolidació de les teulades de les naus que hi ha a la part posterior, que es trobaven en molt mal estat de conservació i s’havien enfonsat en alguns trams. S’han refet completament les teulades i s’han consolidat els murs d’aquests espais. A més, s’han col·locat diversos nius, d’acord amb el Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter, per tal de facilitar que niïn a la zona els xoriguers.
Precisament, el Fòrum L’Escala-Empúries ha convocat, per aquest divendres, a les set de la tarda, al Museu de l’Anxova (MASLE) la jornada Una proposta per Vilanera. Dins d’aquest acte, s’inclourà, també, un col·loqui entre els assistents.
L’Ajuntament de l’Escala va arribar, l’any 2018, a un acord per comprar els terrenys del mas Vilanera. Més de 30 hectàrees de terreny d’un alt valor paisatgístic, arqueològic i agrícola, on es volia construir un camp de golf i una urbanització de 327 habitatges. Els terrenys inclosos a l’acord de compra anaven des de la zona industrial de la carretera de Bellcaire fins a la carretera d’Albons.
