Literatura
Cadaqués es converteix en un gran poemari a l'aire lliure gràcies a una acció poètica col·lectiva
La proposta impulsada per Crea Cadaqués, que es fa aquest dissabte i diumenge 11 i 12 d'abril, convida a veïns i visitants a descobrir i compartir poemes, sentències i aforismes de Josep Grifoll repartits pels carrers
L’associació Crea Cadaqués impulsa aquest cap de setmana, 11 i 12 d’abril, una acció poètica col·lectiva als carrers de Cadaqués amb l’objectiu de fer arribar la poesia a tothom i convertir-la en una experiència compartida i viscuda. La iniciativa convida veïns i visitants a descobrir poemes, sentències i aforismes repartits pels carrers del municipi. Aquestes peces han estat creades pel poeta Josep Grifoll, que ofereix la seva obra com un regal obert a la comunitat per omplir l’espai públic de paraules, emocions i reflexions. Els organitzadors matisen que "els textos no són publicitat, sinó petites peces poètiques que es poden trobar tot passejant".
Els participants a l'acció poden llegir-les, fotografiar-les, fer-se selfies, compartir-les a les xarxes socials, regalar-les o fins i tot endur-se-les. Endur-se un poema també forma part de l’acció i de l’obra. La proposta té una idea central clara: fer circular la paraula, de mà en mà, de persona en persona, generant una cadena viva de transmissió cultural i posant en evidència que la poesia no ha de ser un llenguatge minoritari ni destinat a un públic reduït, sinó una experiència compartida, accessible i viscuda per tothom.
Amb aquesta acció, Crea Cadaqués reivindica la poesia com un estat de resistència humana davant d’un món cada vegada més tecnològic, en el qual sovint es perden els valors essencials de la humanitat, la sensibilitat i la paraula compartida. La poesia es reivindica així com una forma de resistència cultural, emocional i col·lectiva.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins del nou programa anual Cadaqués Territori d’Art Viu, un projecte que desplegarà al llarg dels 365 dies de l’any una àmplia oferta d’activitats multidisciplinàries: poesia, arts visuals, exposicions, tallers, teatre i altres propostes culturals. Des de l’organització es convida tothom a participar-hi activament, donant veu al poeta i fent seva la proposta, vivint-la, compartint-la i fent circular la poesia pels carrers de Cadaqués.
