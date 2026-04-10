Música
El Mume dedica un concert a Conxita Badia i el seu mestre, Pau Casals, a la Jonquera
L'acte musical, d'entrada gratuïta, tindrà lloc aquest dissabte 11 d'abril, a les 12 del migdia, als Porxos de Can Laporta
El Museu Memorial de l’Exili (Mume) de la Jonquera organitza un concert de piano i veu per homenatjar Conxita Badia i Pau Casals, dos grans noms de la música catalana que van maxar a l'exili. El concert, que es fa aquest dissabte 11 d’abril, a les 12 del migdia, als porxos de Can Laporta, anirà a càrrec de la soprano Maria Bañeras Carrió i la pianista Alícia Daufí Muñoz. En el programa s’interpretaran peces de la mateixa Conxita Badia i Pau Casals, però també de compositors emblemàtics com Mompou, Xavier Gols, Alberto Ginastera, Manuel de Falla, Carlos Guastavino i Enric Granados. Amb aquest concert, d'entrada gratuïta, el Mume se suma a dues commemoracions: l’Any Badia en motiu del 50è aniversari de la seva mort i el 150è aniversari del naixement del català universal Pau Casals.
La barcelonina Conxita Badia (1897-1975) va ser una de les sopranos més destacades del segle passat. En els seus repertoris hi figurava la cançó cultura i popular catalana, espanyola i sud-americana, així com en els clàssics, els romàntics, els oratoris i la música antiga. També va destacar com una gran pianista. Fou deixeble i intèrpret predilecta de mestres com Pau Casals, Granados o Manuel de Falla. Va col·laborar també amb músics del seu temps com ara Gerhard, Toldrà, Montsalvatge i Mompou.Tot i que la guerra i l’exili estroncaren la seva carrera, cantà als principals escenaris catalans europeus i sudamericans, convertint-se en ambaixadora de la cançó catalana pel món i enllaçant les generacions de músics d’abans i després de la Guerra. Va ser mestra de grans veus com Montserrat Caballé i va tenir deixebles arreu del món.
El concert d’homenatge programat pel MUME enllaça Badia amb qui va ser un dels seus mestres: Pau Casals que també va haver-se d’exiliar. Casals va residir una bona colla d’anys a Prada (Conflent) on col·laboraria intensament amb les xarxes de suport als refugiats i la reconstrucció de la cultura catalana. Seria des de Prada on Casals prendria la determinació de no actuar per les potències occidentals en protesta pel reconeixement que aquestes feren de la dictadura de Franco. Un cop trencat el seu silenci, el contrabaixista i compositor aprofitarà totes les ocasions que se li brindaren per reclamar la llibertat i la democràcia del seu país com els concert que va fer a la Casa Blanca per a John Fitzgerald Kennedy el 1961 o el concert davant les Nacions Unides el 1971.
