Literatura
El llegat literari d’Anna Maria Dalí pren forma d'una ruta evocadora per Cadaqués
La historiadora Blanca Sala Reig ha estat la curadora del llibre 'El Cadaqués d'Anna Maria Dalí', que es presenta aquest dissabte 11 d'abril, a la Societat l'Amistat, i que serveix per redescobrir i reivindicar l'obra d'una creadora que va capturar la bellesa de Cadaqués a través de l'escriptura
Per a Anna Maria Dalí (1908-1989) Cadaqués era casa seva, el seu medi natural i va ser aquest món el que va plasmar en la seva obra literària. La historiadora de l’art Blanca Sala Reig creu que tots els llibres que va escriure són com un de sol, nascuts de "la saviesa de viure" en aquest paisatge natural i humà de gran bellesa. En definitiva, «una prolongació d’ella mateixa». Partint de la seva prosa poètica, doncs, Blanca Sala ha construït un itinerari literari evocador que es recull al llibre El Cadaqués d’Anna Maria Dalí, volum 32 de la col·lecció Itineraris Literaris de la Càtedra Maria Àngels Anglada-Carles Fages de Climent de la Universitat de Girona que es presenta aquest dissabte 11 d'abril, a les onze del matí, a la Sala Meifrèn de la Societat l'Amistat de Cadaqués amb la presència de la curadora de l'obra, la directora de la Càtedra, Mariàngela Vilallonga, i la tècnica de Cultura de l'Ajuntament de Cadaqués, Mercè Donat.
Divuit són els racons de Cadaqués que el lector actiu pot visitar acompanyat de les paraules d’Anna Maria Dalí. Alguns es troben al nucli històric com la Platja, el Passeig o el banc del Si No Fos, com podran resseguir els assistents de la presentació després de l'acte oficial. Altres es troben més allunyats i exigeixen més temps i esforç com el far de cala Nans, l’ermita de Sant Sebastià, Portlligat, el far del cap de Creus o el paratge de Tudela.
Blanca Sala no amaga que ha estat "un gran goig" fer aquest llibre dins aquesta col·lecció, "és una ofrena que li faig a ella, modestament recollint les seves paraules i posant-les en solfa en un llibre». Sala sentia com un deute que tenia pendent des de feia temps amb Anna Maria Dalí a qui va conèixer i tractar llargament i a qui defineix com "una persona d’una vàlua immensa, tan senzilla, propera, tan humana, culta sense voler alliçonar, molt intel·ligent, molt fina". La coneixença li va arribar via familiar, a través dels besavis. "El meu avi, Ramon Reig, i la seva germana Lolita jugaven amb els germans Dalí perquè els seus pares eren molt amics, anaven a Figueres, a Vilabertran. El meu avi va pintar sempre amb en Salvador, tenien el mateix professor, anaven a pintar junts a la natura", explica Blanca Sala. Quan Salvador va marxar, va quedar Anna Maria i la relació íntima entre les famílies va continuar. També a Cadaqués on vivien de costat. "De petita, els diumenges anàvem a casa seva i jo no m’avorria gens. Allò em va influir molt i en tinc un record preciós", assegura Sala qui aleshores tenia uns vint anys quan Anna Maria va morir, el 1989. Allò la va impactar molt, afegeix, una influència que, encara avui, perdura.
L'obra d'Anna Maria, "una literatura molt plàstica"
La coneixença d’Anna Maria, des d’un vessant quotidià i més humà, va apropar Blanca Sala a la seva producció literària: "De joveneta vaig llegir tots els seus llibres i em van agradar molt. M’emociona la seva literatura". La historiadora reconeix la mirada artística d’Anna Maria: "Tenia una sensibilitat a flor de pell. Si Salvador té una pintura molt literària, carregada de contingut, Anna Maria escriu pintant, és una literatura molt plàstica, molt visual perquè està inspirada en el seu entorn, que és Cadaqués, aquesta bellesa natural que entra pels ulls i la filtra i n’extreu la saviesa de la vida: viure en harmonia amb el paisatge i l’entorn". Sala parla de "puresa i de veritat" contingudes en els mots d’Anna Maria, "un reflex de la seva personalitat, és tal com era".
El Cadaqués d'Anna Maria Dalí
Autora: Anna Maria Dalí (curadora del volum, Blanca Sala Reig)
Edita: Universitat de Girona - Càtedra de Patrimoni Literari
Cadaqués va ser per a Anna Maria Dalí escenari vital. Malgrat tot, quasi quaranta anys després de la seva desaparició, d’ella, al poble que tan estimava, en resta poca cosa més que un carrer amb el seu nom. El greuge va més enllà perquè ni apareix el seu nom en el web de l'associació d'escriptors en llengua catalana. Sí el del seu germà. "Anna Maria sempre va ser la germana del gran pintor, la model", reconeix Blanca Sala. La seva creativitat, però la va materialitzar a través de l’escriptura, un llenguatge que practicava des de ben petita, quan ja anotava les impressions del dia, allò que vivia, en un diari personal que es conserva parcialment. Va escriure sempre, tot i que va publicar, per primer cop, l’any 1949, ja en la maduresa. Va ser el polèmic llibre Dalí visto por su hermana editat per Joventut. Posteriorment, apareixerien Tot l’any a Cadaqués (1951) que es reeditaria el 2012, Des de Cadaqués (1982), Miratges de Cadaqués (1985) i Noves imatges de Salvador Dalí (1988). Blanca Sala ha anat extraient fragments de la prosa poètica d’aquestes obres per construir El Cadaqués d’Anna Maria Dalí que vol ser, diu la curadora, no només un viatge pel món estimat de l’autora sinó també "una invitació a tornar-la a llegir".
Coneixent en profunditat l’obra d’ambdós creadors, Blanca Sala Reig és del parer que mentre "Salvador Dalí pintor explora els somnis, Anna Maria es deixa portar pel somieig". Així, diu Sala, plasmen també Cadaqués. Un Cadaqués que, en el cas de la mateixa historiadora, ella havia conegut quan era molt més "verge, quan hi vivien quatre gats, però l’essència encara hi és, aquesta puresa primigènia". El seu avi, Ramon Reig, ho expressava amb aquestes paraules: "Cadaqués és quelcom definitiu".
