Joan Sellent parlarà sobre els reptes de traduir a un dels clàssics, Shakespeare

La proposta es fa aquest dissabte 11 d'abril, a la Sala La Cate de Figueres

El traductor Joan Sellent serà a Figueres per parlar de traduccions i Shakespeare. / Empordà

Cristina Vilà Bartis

Figueres

Joan Sellent Arús (Castellar del Vallès, 1948) ha exercit l’ofici de traductor d’assaig, ficció, guions de cinema i televisió i, sobretot, teatre. Recentment ha signat les traduccions de textos com L’herència de Matthew López, Un matrimoni de Boston de David Mamet o Gegant de Mark Rosenblatt. També és un referent per les seves traduccions de Shakespeare i, fins i tot, fa deu anys va publicar Versions a peu d’obra (Edicions del Núvol) que aplega deu obres del dramaturg traduïdes per ell. Sobre el fet de traduir a un dels creadors més grans, Joan Sellent en parlarà amb l'editor de Núvol, Bernat Puigtobella, aquest dissabte 11 d’abril, a les dotze del migdia, a la Sala La Cate, dins el cicle Shakespeare de Figueres a Escena. Tot i que l'acte és gratuït, per assistir, cal fer reserva al web de Figueres a Escena.

