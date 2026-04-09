God Save The Queen actuarà a Sons del Món per quarta vegada i commemorarà els cinquanta anys del disc 'Bohemian Rhapsody' de Queen
La formació de tribut argentina pujarà a l'escenari del festival empordanès el 10 d'agost amb un nou desplegament visual i tècnic
Queen és un dels grups mítics que ha marcat la història de la música i God Save The Queen la banda argentina que millor els rendeix tribut. Després d'haver actuat en tres ocasions al festival Sons del Món de Roses, aquest estiu tornaran a pujar, per quarta vegada, a aquest escenari empordanès per celebrar els cinquanta anys del disc Bohemian Rhapsody. Ho faran, a més, amb un nou desplegament tècnic i visual que vol reviure l'esperit dels grans concerts que va oferir la banda original als anys 80. La data fixada serà el dilluns 10 d'agost a la Ciutadella i les entrades es posen a la venda aquest mateix dijous, a partir de les vuit del vespre, al web del festival. Segons han anunciat els organitzadors del festival, el concert serà a peu dret i s’ha ampliat l’aforament per viure un viatge a través de tota la discografia de Queen, des dels primers himnes fins als moments més icònics de la seva última etapa. No hi faltaran cançons com We Will Rock You, Don't Stop Me Now, We Are The Champions o Radio Gaga.
L'actuació de God Save The Queen se suma a altres artistes que actuaran enguany a Sons del Món i que ja han estat anunciats com Pablo Alborán, Joan Dausà, Sergio Dalma, Lax’n’Busto, Gossos o Els Amics de les Arts. Alguns dels concerts es preveu seran molt especials com el de Gossos que serà l’únic d’aquest 2026 i que, vint anys després, compartiran escenari amb Lax’n’Busto. La programació també inclou el concert d’Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet que actuaran junts per primera vegada al festival Sons del Món. Totes les actuacions anunciades tindran lloc a la Ciutadella de Roses.
- El poble on es refugia Sergio Dalma: és a l'Empordà, té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
- Sílvia Soler: 'Amb el pas del temps, la nostàlgia es va transformant en una cosa gairebé agradable
- Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: 'La quimioteràpia em deixava fatal
- Polèmica a 'MasterChef': una concursant gironina d'origen musulmà es nega a cuinar porc i acaba a la prova d'expulsió
- Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
- L'Ajuntament de Figueres torna a tancar el carrer Lasauca per a recol·locar el paviment de llambordes
- Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat
- Un conductor de 76 anys es desorienta i circula del peatge del Voló a Figueres en sentit contrari per l'AP-7