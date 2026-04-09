La botiga Bonet de Figueres es desborda d'emoció, sinceritat i complicitat durant la presentació d'El cor de les meves tetes' de Neus Martí

Amb un to proper i uns continguts profunds, l'autora i la seva metgessa, la doctora Oliveras, van compartir amb els assistents l'experiència de viure un càncer i la capacitat de transformar el dolor en autenticitat i esperança

Un moment de la presentació del llibre de Neus Martí a la botiga Bonet de Figueres. / Pere Bosch

Pere Bosch

Figueres

La presentació del llibre El cor de les meves tetes, de l’autora figuerenca Neus Martí, va reunir una gran afluència de públic a la botiga Bonet de Figueres, fins al punt d’omplir completament l’establiment en una vetllada marcada per l’emoció, la sinceritat i la complicitat amb el públic assistent. L’acte va comptar amb la participació de la mateixa autora i de la doctora Oliveras, oncòloga radioterapèutica i metgessa de Martí, que van protagonitzar un tàndem extraordinari tant pel to proper de la conversa com per la profunditat dels continguts compartits. En un espai íntim i proper, la presentació es va convertir en molt més que un acte literari: va ser una trobada al voltant de la vida, la malaltia, la cura i la necessitat de posar paraules a allò viscut.

Durant la seva intervenció, Neus Martí va exposar la seva experiència personal amb el càncer a partir del relat que dona forma al llibre, una obra nascuda arran del diagnòstic d’un phyllodes maligne, un tumor de mama rar i poc conegut. Amb un discurs directe, sincer i carregat d’energia, Martí va compartir amb el públic una vivència colpidora convertida en lliçó de vida, i va sorprendre els assistents per la seva capacitat de transformar el dolor en un missatge de força, autenticitat i esperança.

D'esquerra a dreta, l'autora del llibre Neus Martí la seva metgessa, la doctora Oliveras. / Pere Bosch

Per la seva banda, la doctora Oliveras va aportar una mirada professional profundament humana i propera a la pacient. Amb un missatge clar i necessari, va recordar que cada persona i cada entorn viuen la malaltia de manera diferent, i que cap manera d’afrontar-la és millor o pitjor que una altra. En aquest sentit, va remarcar la importància d’escoltar les pacients, respectar els seus tempos i no donar per fet decisions que només pot prendre la persona que està en tractament.

Tant Martí com Oliveras van coincidir a subratllar el valor de compartir vivències i aprenentatges com una manera de donar suport a les persones que pateixen càncer i al seu entorn. Aquest fil conductor va travessar tota la conversa i va connectar amb el públic assistent.

La vetllada es va cloure amb un brindis molt especial amb un cava que apareix al llibre de Neus Martí i que forma part de la seva pròpia vivència, posant així un final simbòlic a una celebració de vida.

  1. El poble on es refugia Sergio Dalma: és a l'Empordà, té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
  2. Sílvia Soler: 'Amb el pas del temps, la nostàlgia es va transformant en una cosa gairebé agradable
  3. Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: 'La quimioteràpia em deixava fatal
  4. Polèmica a 'MasterChef': una concursant gironina d'origen musulmà es nega a cuinar porc i acaba a la prova d'expulsió
  5. Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
  6. L'Ajuntament de Figueres torna a tancar el carrer Lasauca per a recol·locar el paviment de llambordes
  7. Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat
  8. Un conductor de 76 anys es desorienta i circula del peatge del Voló a Figueres en sentit contrari per l'AP-7

Programació de cinemes del 10 al 16 d'abril a l'Alt Empordà

Desnonada una família amb una nena de sis anys: "Era triar entre donar menjar a la meva filla o pagar el lloguer"

Condemnada una exempleada per apropiar-se de 100.000 euros d'una empresa de formigons

La botiga Bonet de Figueres es desborda d'emoció, sinceritat i complicitat durant la presentació d'El cor de les meves tetes' de Neus Martí

"En aquests temps convulsos de queixes constants, vull reconèixer la feina ben feta de l'Hospital i del Centre Sanitari Bernat Jaume de Figueres"

Nerea, una jove espanyola, mostra la realitat de treballar a Austràlia: "2.000 euros per cinc setmanes deixant-s'hi la pell sota el sol"

Adrià Geli, entrenador personal: "Aquestes són les cinc claus per perdre pes abans de l'estiu"

L'envelliment dispara els casos de Parkinson: el nombre de pacients s'ha duplicat a Espanya en els últims 14 anys
