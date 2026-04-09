Novetat editorial
La botiga Bonet de Figueres es desborda d'emoció, sinceritat i complicitat durant la presentació d'El cor de les meves tetes' de Neus Martí
Amb un to proper i uns continguts profunds, l'autora i la seva metgessa, la doctora Oliveras, van compartir amb els assistents l'experiència de viure un càncer i la capacitat de transformar el dolor en autenticitat i esperança
Pere Bosch
La presentació del llibre El cor de les meves tetes, de l’autora figuerenca Neus Martí, va reunir una gran afluència de públic a la botiga Bonet de Figueres, fins al punt d’omplir completament l’establiment en una vetllada marcada per l’emoció, la sinceritat i la complicitat amb el públic assistent. L’acte va comptar amb la participació de la mateixa autora i de la doctora Oliveras, oncòloga radioterapèutica i metgessa de Martí, que van protagonitzar un tàndem extraordinari tant pel to proper de la conversa com per la profunditat dels continguts compartits. En un espai íntim i proper, la presentació es va convertir en molt més que un acte literari: va ser una trobada al voltant de la vida, la malaltia, la cura i la necessitat de posar paraules a allò viscut.
Durant la seva intervenció, Neus Martí va exposar la seva experiència personal amb el càncer a partir del relat que dona forma al llibre, una obra nascuda arran del diagnòstic d’un phyllodes maligne, un tumor de mama rar i poc conegut. Amb un discurs directe, sincer i carregat d’energia, Martí va compartir amb el públic una vivència colpidora convertida en lliçó de vida, i va sorprendre els assistents per la seva capacitat de transformar el dolor en un missatge de força, autenticitat i esperança.
Per la seva banda, la doctora Oliveras va aportar una mirada professional profundament humana i propera a la pacient. Amb un missatge clar i necessari, va recordar que cada persona i cada entorn viuen la malaltia de manera diferent, i que cap manera d’afrontar-la és millor o pitjor que una altra. En aquest sentit, va remarcar la importància d’escoltar les pacients, respectar els seus tempos i no donar per fet decisions que només pot prendre la persona que està en tractament.
Tant Martí com Oliveras van coincidir a subratllar el valor de compartir vivències i aprenentatges com una manera de donar suport a les persones que pateixen càncer i al seu entorn. Aquest fil conductor va travessar tota la conversa i va connectar amb el públic assistent.
La vetllada es va cloure amb un brindis molt especial amb un cava que apareix al llibre de Neus Martí i que forma part de la seva pròpia vivència, posant així un final simbòlic a una celebració de vida.
