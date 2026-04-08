Novetat editorial
Neus Martí presenta a Figueres el seu llibre 'El cor de les meves tetes', un relat sobre el càncer i la vida
L’acte tindrà lloc a la botiga Bonet, aquest dimecres 8 d’abril, i comptarà amb la participació de l’autora i de la doctora Oliveras, oncòloga radioterapèutica
La Botiga Bonet de Figueres, ubicada al carrer Peralada, 18, acull la presentació del llibre El cor de les meves tetes, de la figuerenca Neus Martí, aquest dimecres 8 d'abril, a les set de la tarda. L'acte comptarà amb la participació de la mateixa autora i de la seva oncòloga radioterapèutica, la doctora Oliveras. La trobada es planteja com un espai de conversa proper i obert en què es parlarà d’art, de literatura, de vida i de salut.
El cor de les meves tetes és un relat profundament personal i valent que parteix de l’experiència vital de l’autora amb el càncer. El llibre explica el moment en què Neus Martí es descobreix un bony al pit i com aquest fet reactiva tot el pes del seu passat familiar: la seva mare i la seva àvia materna van ser diagnosticades de càncer de mama, i el seu pare va morir d’un càncer de ronyó. A partir d’aquesta experiència, la vida de l’autora fa un gir profund. L’escriptura, que durant anys havia mantingut en silenci, es converteix en refugi i medicina. Amb sentit de l’humor, autenticitat i profunditat, Neus Martí comparteix un testimoni vital sobre la intuïció, el coratge, la sanació integral i la capacitat de renéixer enmig de l’adversitat.
Nascuda a Figueres l’any 1986, Neus Martí Bruñol és diplomada en logopèdia i especialitzada en neurorehabilitació. Treballa en un hospital acompanyant persones en els seus processos de recuperació, amb una mirada que entén la salut com l’equilibri entre cos, ment i ànima. Apassionada per l’escriptura des de sempre, Neus Martí ha trobat en la paraula una manera de donar veu al que ha viscut i de transformar el dolor en llum i esperança. El llibre compta amb el pròleg de l'escriptora Núria Esponellà.
La presentació a Bonet vol ser també una celebració compartida, humana i inspiradora, al voltant d’un llibre que connecta amb moltes dones i moltes vivències. En acabar l’acte, els assistents podran brindar per la vida i la salut.
