Guardó
L'empordanès Pau Cusí Marès guanya el Premi Roc Boronat d'ONCE Catalunya amb 'Les entranyes'
El guardó, convocat anualment per l'ONCE Catalunya, està dotat amb 6.000 euros
L'empordanès Pau Cusí Marès ha guanyat la 28a edició del Premi Roc Boronat d’ONCE Catalunya amb l’obra Les entranyes, una novel·la sobre la culpa no resolta i la manera com aquesta es transforma en obsessió, desig i relat. El premi, convocat anualment per l’ONCE Catalunya en memòria de l’escriptor i polític republicà Roc Boronat, està dotat amb 6.000 euros.
L’obra arribarà a les llibreries publicada per Univers al setembre, coincidint amb la Setmana del Llibre en Català. Segons el jurat, es tracta d’una proposta literària d’"alt risc estètic i moral" que assumeix la incomoditat com a forma de coneixement i que confronta el lector amb els límits de la responsabilitat, el desig i el relat. En un context sovint dominat per històries de superació o redempció, el jurat subratlla que la novel·la aposta per la culpa irresolta i pel paper de la responsabilitat personal quan no hi ha expiació.
El protagonista de Les entranyes, que també n’és el narrador, reconstrueix els fragments més foscos d’una vida marcada per la tragèdia: la mort de l’Ona, la noia amb qui començava a descobrir el desig. Tot i que tothom ho va assumir com un accident fortuït, ell conviu amb la certesa íntima de la seva culpa i s’endinsa en una deriva marcada per la fascinació per la mort, fins que una persona inesperada es converteix en l’última taula de salvació per intentar aferrar-se de nou a la vida. El mateix autor ha resumit l’obra com "una novel·la sobre la soledat i fins a on estàs disposat a arribar per trencar-la".
En roda de premsa, Pau Cusí Marès (Roses, el 1995) ha assegurat que l’escriptura forma part de la seva manera de ser. "Si no, seria impossible estar a les dues de la matinada davant del teclat", ha exclamat.
Guionista de The Mediapro Studio, ha treballat en programes de TV3 com El Nou Clam o Atrapa’m si pots, del qual actualment és coordinador de guió. També ha col·laborat en mitjans com RAC1, el diari Ara, Catalunya Ràdio o Núvol. El 2024 va publicar La garota entre les dents, un recull de relats ambientats a Roses, i el llibre El descuento, editat per la revista Panenka, també inclou un dels seus textos.
Altres premis
En la categoria exclusiva per a escriptors cecs o amb discapacitat visual greu, el guanyador en l’apartat de prosa ha estat Santi Moese Ruiz amb La darrera instrucció, un relat de ciència-ficció intimista que, segons el jurat, destaca per l’ús d’un punt de vista no humà i per la reflexió sobre l’obsolescència, la dependència tecnològica i la consciència artificial. Aquest premi està dotat amb 900 euros.
L’acte de lliurament té lloc aquest dimecres a les 18 hores a l’Auditori de l’ONCE a Barcelona, presidit per Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística de la Generalitat, i amb la participació d’Eduard Escoffet, director de la Institució de les Lletres Catalanes. Durant la vetllada també s’homenatjarà l’escriptora Najat El Hachmi, que rebrà com a record un exemplar en braille de La filla estrangera i un altre en audiollibre de La caçadora de cossos. L’ONCE Catalunya li voldrà agrair, d’aquesta manera, els moments literaris compartits amb el col·lectiu de persones cegues.
- Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
- Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat
- Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: 'La quimioteràpia em deixava fatal
- Els metges inspectors de la Seguretat Social denuncien retards de fins a 700 dies en les baixes laborals: 'Només som 470 a tot Espanya
- Un conductor de 76 anys es desorienta i circula del peatge del Voló a Figueres en sentit contrari per l'AP-7
- La transitada C-31 incorpora un semàfor entre Figueres i Vilamalla al Pont del Príncep per al pas de ciclistes
- Jean-Charles Sin: 'Comprar l'hotel Belvédère va ser una bogeria, però m'encanta, té història
- L'Ajuntament de Figueres torna a tancar el carrer Lasauca per obligar a recol·locar el paviment de llambordes