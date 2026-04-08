Novetat editorial
Laura Torres Bauzà presenta l'assaig sobre zombis 'Quan el mort torna i mossega', a Figueres
L'autora, premiada amb la beca Antoni Munné-Jordà, explicarà les seves investigacions sobre la figura del zombi a la literatura catalana acompanyada de l'escriptor i professor Daniel Genís i l'escriptor Antoni Munné-Jordà, aquest dissabte 11 d'abril, a l'Espai Bookman
La doctora en Humanitats, poeta i artista Laura Torres Bauzà presenta l’assaig 'Quan el mort torna i mossega. Les metàfores del zombi a la literatura catalana' (El cep i la nansa), premiat amb la segona beca d’estudis literaris fons Antoni Munné-Jordà, aquest dissabte 11 d’abril, a les dotze del migdia, a l’Espai Cultural Bookman de Figueres. Ho farà en conversa amb dos grans especialistes de la ciència ficció: el castelloní Daniel Genís i, justament, Antoni Munné-Jordà, un referent i gran divulgador a casa nostra.
