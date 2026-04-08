Novetat editorial
Gemma Ruiz presenta la seva última novel·la, 'Una dona de la teva edat', a Figueres
L'acte literari es fa aquest dijous 9 d'abril, a les set de la tarda, a l'Espai Cultural Bookman
La periodista i escriptora Gemma Ruiz Palà visita Figueres per presentar la seva última creació literària, Una dona de la teva edat (Proa), una novel·la sobre una rebel·lia femenina, una dona que, després d’interpretar els papers de mare abnegada i esposa exemplar, decideix viure nedant contra corrent. La presentació, que resta oberta a tothom, tindrà lloc aquest dijous 9 d’abril, a les set de la tarda, a l’Espai Cultural Bookman, a Figueres.
