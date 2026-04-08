Iniciativa cultural
La biblioteca de l'institut Muntaner de Figueres portarà el nom de l'escriptor i exalumne Vicenç Pagès Jordà
L'acte cultural, obert a tothom, tindrà lloc a les portes de Sant Jordi, aquest dijous 16 d'abril
Després d’una intensa campanya, l’estiu passat, per demanar que la segona futura biblioteca de Figueres sigui batejada amb el nom de l’escriptor Vicenç Pagès Jordà, la direcció de l’institut Ramon Muntaner, després d'una votació dels membres del Claustre, s’avança i assumeix el repte: la seva, de biblioteca, més petita, però dotada amb un fons bibliogràfic important, es coneixerà, a partir d’ara, amb el nom de l’escriptor figuerenc. La decisió es formalitzarà oficialment en un acte públic aquest dijous 16 d’abril, a un quart de set de la tarda, a la mateixa biblioteca, ubicada a la primera planta d’aquest històric edifici que, d’altra banda, Vicenç Pagès Jordà coneixia en profunditat, ja que va recórrer durant uns quants anys els seus passadissos i va fer ús de les seves aules en el paper d’estudiant. Cal recordar, a més, que l'escriptor va guanyar el premi de narrativa Maria Àngels Anglada, que atorga aquest institut, l'any 2015, per la seva novel·la Dies de frontera. Aquest acte cultural, que es fa a les portes de Sant Jordi, és obert a tothom qui vulgui assistir-hi.
La biblioteca que a partir d'ara durà el nom del reconegut escriptor figuerenc va néixer el mateix any de creació de l'institut, el 1839. Com s'explica des del web del centre, inicialment, l’espai de la biblioteca era inexistent, ja que els llibres es trobaven repartits entre les aules del centre, la sala de professors, el despatx del director, entre altres racions. Va ser ja als anys 80 del segle XX quan, sota la direcció de Josep Maria Cuadras i per iniciativa de qui era aleshores el sotsdirector del centre, el catedràtic Joan Ferrerós, es va decidir habilitar un espai que es feia servir bàsicament com a magatzem. Va ser aleshores quan l'associació de pares d'alumnes va col·laborar amb la contractació d’un bibliotecari, Rafael Pascuet.
Anys més tard, sota la direcció de Simó Bosch, es va plantejar la necessitat de batejar la biblioteca amb el nom d'algun escriptor i es va pensar en el mític autor empordanès Josep Pla. Així va ser. Quan l'editor de Josep Pla a Destino, Josep Vergés, es va assabentar d'aquest gest, va fer donació de les Obres completes de Pla a l’institut. Aquella inauguració va ser molt rellevant perquè va ser l'escriptora Maria Àngels Anglada, qui feia poc havia guanyat el premi Josep Pla, amb l’obra Les Closes, qui va fer el discurs d'inauguració.
A inicis dels anys 2000, les professores Gurutze Irusta i Irene Cordero es van fer càrrec de les tasques de manteniment i actualització del fons de l'equipament. Malgrat això, però la posterior manca de la figura del bibliotecari, retorna la biblioteca a les velles funcions de magatzem de llibres. Això s'allargaria fins fa tres tres anys, essent director del centre Joaquim Bruguera, es reordena l’espai i es dona una empenta a l’actualització del fons juvenil de llibres, sota la coordinació del professor Daniel Genís.
- Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
- Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat
- Els metges inspectors de la Seguretat Social denuncien retards de fins a 700 dies en les baixes laborals: 'Només som 470 a tot Espanya
- Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: 'La quimioteràpia em deixava fatal
- Un conductor de 76 anys es desorienta i circula del peatge del Voló a Figueres en sentit contrari per l'AP-7
- La transitada C-31 incorpora un semàfor entre Figueres i Vilamalla al Pont del Príncep per al pas de ciclistes
- Jean-Charles Sin: 'Comprar l'hotel Belvédère va ser una bogeria, però m'encanta, té història
- Antonio López, 15 anys amb el sou congelat: 'Les meves filles no saben què són les vacances; som treballadors pobres